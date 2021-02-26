HABER: KIVANÇ TERZİOĞLU

Herkesin gönlünde taht kuran ATV’de yayınlanan Hercai dizisinde Azize Aslanbey’in koruması Mahmut karakterine hayat veren oyuncu Emrullah Omay bu dizide hanımına olan sadakatiyle büyük sempati toplayarak, Türk Sineması’nın unutulmayacak değerli kayıplarından biri Hakan Balamir’in gençliğini andıran simasını hafızalara kazıdı.

Bu sektöre ilk 2014 yılında giren doğma büyüme Mardinli Emrullah Omay 25.11.1990 doğumlu başarılı genç bir oyuncu. Övgüyle bahsettiği Mardin onun hem doğduğu hem doyduğu şehir.

Oyunculuk hayatına Mardin’de çekilen projelerde roller alarak başladı. Kadim Dostum, Aşktan Kaçılmaz, Aşk Bir Hayal adlı dizilerde üçer beşer bölümlük roller alırken Jan adlı dizide otuz sekiz bölüm oynamıştır. Omay’ın tanınması ve çıkışı 15 Mart 2019’dan beri izleyiciyi televizyon ekranlarına kilitleyen Mia Yapım imzalı dizi Hercai oldu. Her ne kadar oyunculuğu çok sevmiş olsa da Hercai’den önce bu sektöre devam etmek istemediğinden değil de birtakım imkansızlıklar neticesinde setlere ara vermek zorunda kaldı. Ancak ekran da onu çok sevince Hercai’yle tekrar setlere dönüş yaptı. Ve bu dönüşü muhteşem oldu. Ön planda göz ardı edilemeyecek değerdeki başrol oyuncularının peşi sıra, duruşu, bıçkınlığı, duygusallığı ve sadakati ile Mahmut karakteriyle Omay da göz doldurmayı başararak bundan sonraki projelerde aranan isimler arasına girdi.

Hayvan ve çocuk dostu oyuncu gezmeye aşık olduğu için fırsat buldukça gezmiş, görmüş ve yaşamış. Yaşadıklarını sette, sahnede görebildiği için de rolünü hissederek birebir yaşayarak oynadığını söylüyor. Aynı şekilde başkalarının rolünü de hissedip yaşayabiliyor. Bulunduğu setleri gerçek hayattaki olayların, mevzuların, duygusal anların tekrardan canlandırıldığı bir platform olduğunu dile getiren oyuncu, bu setlerde bunları tekrar yaşıyor olmayı çok sevdiğini açıklıyor.

Oyunculuk yapmanın kendisine yaşadığı şeyleri tekrardan yaşıyor hissi verdiğini söyleyen Omay, hem duygu hem mimik hem de ses tonu olarak vurguyu da, duyguyu da izleyiciye aktarıyor olabilmekten çok memnun. Doğaçlama olarak da ayrıca başarılı.

Oyunuyla, saygısıyla, kişiliğiyle Hercai dizi ekibi içinde çok sevildi. Ayda Aksel, Serhat Tutumluer, Güneş Hayat ve Cahit Gök gibi kıymetli oyuncuların kendisinin daha iyi olabilmesi için verdikleri desteğe müteşekkir. Kadroda uzun soluklu kalmasını en çok onlara borçlu olduğunu vurgulayan oyuncu bu isimlere apayrı minnet duymakta.

Neredeyse yirmi yedi aydır beraber çalışıyor olduğu bu ekipteki herkesin birbirine karşı çok saygılı ve sevgili olduğunu huzurla ifade eden Emrullah Omay, tüm ekibin kendisi için elinden gelen her şeyi yaptığını ve bu setin onun okulu, set önü ve arkasında emek veren herkesin onun eğitmeni olduğunu gururla paylaşıyor. Her ne kadar öncesinde esas mesleği olan rehberliğin dışında ikinci bir iş olarak başka dizilerde rol almış olsa da asıl oyunculuğu okul saydığı Hercai’de öğrendiğini ve yaza doğru yapacakları finalle bu okuldan mezun olup kep atacağını ifade ediyor.

Hercai dizisinin yakışıklı oyuncularından Emrullah Omay ailevi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatını yarıda bırakarak genç yaşta çalışmaya başladı. Kafelerde, temizlik şirketlerinde ve Kocaeli’de bir tersanede çalıştı. Korumalık yaptı. Ve rehberliğe gönül verip sayısız turiste Mardin’i gezdirip tanıttı.

Mardin’in önde gelen aileleri olsun, halkı olsun, esnafı olsun duruşuyla, kişiliğiyle ve rolüyle şehri ve onları temsil ettiği için kendisiyle gurur duyuyor, her zaman arkasında olduklarını söyleyerek destekliyor ve ona sonsuz teşekkür ediyorlar.

Hem ATV gibi bir kanalda gösterilen projede var olduğu hem de böyle şahane bir kadroda yer aldığı için kendisini çok şanslı buluyor. Mutlu.

Gerek set ekibi olsun, gerek oyuncular olsun, gerek yönetmenler, gerek yapım, gerek Midyat, Mardin halkı olsun, gerek de çevredeki iller olsun, aldığı tepkiler daima çok iyi olan, her sahnesinde güzel övgüler alıp, güzel sözler işittiği için herkese tüm kalbiyle teşekkür eden ve kendini artık tamamıyla bu sektöre adayan, önünün bayağı açık olduğu görünen genç ve yakışıklı oyuncu Emrullah Omay’ı yapım şirketleri de, halk da daha nice güzel projelerde görmek istiyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nde, Türk kanallarında olmaktan onur, kendi halkına, kendi milletine hizmet etmekten şeref duyan oyuncu, şehri Mardin için, ülkesi Türkiye için bir oyuncu olarak elinden gelen her şeyi özveriyle yapma, kazandığı tecrübeyi, farkına vardığı yeteneğini daha da bilgilenerek, daha da tecrübe edinerek olabileceği en iyi yere gelene dek sürdürmek, halkına, milletine, izleyiciye daima bu güzel duyguları hissettirebilmek, güzel sahneler izlettirebilmek için sonsuz çaba göstereceği sözünü veriyor.