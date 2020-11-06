Emre Aydın’dan Albüm Öncesi Sürpriz 

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Pop - rock müziğin tartışmasız en iyi isimlerinden Emre Aydın, sevenlerine ters köşe yaptı. Yoğun bir albüm çalışmasına giren ve bu süreçte neredeyse stüdyodan dışarıya çıkmayan Emre Aydın, yayınlayacağı albüm öncesi rap dünyasının başarılı ve genç isimlerinden Sokrat St. İle “Bu Sefer Sorun Bende” şarkısında bir araya geldi.

Son zamanlarda rap müziğin yükselen isimlerinden olan Sokrat St.’ın “Bu Sefer Sorun Bende” isimli parçasında Emre Aydın, genç rapçiye eşlik ediyor.

Bu Buluşma Hayranlarını Mest Etti

Emre Aydın ve Sokrat’ın hayranları şarkının teaserı yayınlandığında “2020 yılında sonunda güzel şeyler de oluyor.” diyerek heyecanlarını ve mutluluklarını dile getirdi. İki sanatçının da fanları bu çalışmanın son zamanlarda durağan hale gelen müzik sektörüne can vereceklerini düşündüklerini söyledi.

Rap müzik dünyasındaki asi ruhu, Emre Aydın’ın tarzıyla bir araya getiren şarkının video klibinin yönetmenliğini başarılı rapçi Şanışer (Sarp Palaur) üstlendi.

Heyecanla beklenen düetin geçtiğimiz günlerde 20 sn.’lik bir teaserı yayınlandı ve çok kısa zamanda rekor tıklanma ve beğeni aldı. İki farklı tarzın bir araya geldiği “Bu Sefer Sorun Bende” isimli şarkı tüm dijital platformlarda yayınlandı.