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Emre Aydın’dan 19 Mayıs Özel Konseri

Sanatçı Emre Aydın, İstanbul Valiliği’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul’un simgelerinden biri olan Kız Kulesi’inden düzenlediği online konserle milyonlarla buluştu.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:34
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Emre Aydın’dan 19 Mayıs Özel Konseri

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Koronavirüs tedbirlerince sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen 19 Mayıs’ı Emre Aydın konseri ile kutlayan sevenleri 1,5 saat süren canlı performansı İstanbul Valiliği sosyal medya hesaplarından, ulusal birçok televizyon kanalı ve radyodan takip etti. Konser boyunca şarkı aralarında kendisini izleyenlere seslenen Emre Aydın, 65 gün sonra ilk kez dışarı çıktığını ve bu konserin Kız Kulesi’nde olmasıyla eşsiz bir deneyim yaşadığını söylerek İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Kız Kulesi’nden canlı olarak yayınlanan Emre Aydın konseri, Emre Aydın’ın güzel şarkılarının yanında İstanbul’a hasret kalan İstanbullulara muhteşem manzaralarla görsel bir şölen yaşattı.

DHA

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Emre Aydından 19 Mayıs Özel KonseriYaşar Şenyüz
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