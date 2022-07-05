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Emre Aydın Uzun Süre Sonra Harbiye’de

Başarılı sanatçı Emre Aydın, 16 Temmuz Cumartesi akşamı İstanbullu hayranlarıyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda buluşmaya hazırlanıyor.

05 Temmuz 2022 Salı 13:39
Emre Aydın Uzun Süre Sonra Harbiye’de

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kış ayları boyunca yoğun bir konser maratonunda olan Emre Aydın, dinlenmek için konserlerine kısa bir ara verip tatil yapmıştı.  Yaz konserleri için hazırlıklarını tamamlayan başarılı sanatçı, 16 Temmuz Cumartesi akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda buluşacağı sevenleri için özel bir repertuvar hazırlıyor. Türkiye’nin ve İstanbul’un farklı bölgelerinde hayranlarıyla sık sık buluşan Emre Aydın’ın açık hava konser biletleri hızla tükeniyor.

16 Temmuz Cumartesi akşamı sevenleriyle buluşacak olan Emre Aydın sevenlerini unutulmaz bir konser akşamı daha bekliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emre Aydın
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