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Emre Ararat Kimse Yoktu ile yaza iddialı girdi!

Emre Ararat yepyeni şarkısı "Kimse Yoktu"yu kendi müzik şirketi Ararat Music Label &Recording Music Company ile dinleyenlerin beğenisine sundu.

09 Haziran 2022 Perşembe 11:19
Emre Ararat Kimse Yoktu ile yaza iddialı girdi!

HABER: SEDAT SARIKAYA

Bir kez daha müzikseverlerin beğenisini kazanan yeni teklisi "Kimse Yoktu"nun yapımcısı ve yorumcusu Emre Ararat'a Quetzal eşlik ederken,şarkının aranjesi MVX'e ait. 

Aslında bu şarkıyı hayatın gerçekleriyle baş başa kaldığımda planladım.Bu hayatta herkes aslında tek başına,g ülerken de ağlarken de kimsenin kimseye faydası dokunmuyor.Herkesin kimsesi olmadığı buruk anlarında bile acısını da mutluluğunu da tek başına yaşadığı o günleri hatırlatıp kalbinize dokunması dileğiyle."şeklinde açıklamada bulundu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emre Ararat
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