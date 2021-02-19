Emre Altınok, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor

Eğitim hayatının yanı sıra gitarını da ihmal etmeyen sanatçı, sözü ve müziği kendisine ait olan besteleriyle birlikte müzik kariyerinde ilk olarak 2003 yılında profesyonel sahne performansı çalışmalarına başlamıştır.Dinleyicileri tarafından 'gitarıyla bütünleşen solist' olarak anılmaya başlayan Emre Altınok, alışılmışın dışında gitar çalma tekniğiyle ve kendine özgü Latin-pop yorumuyla canlı müzik performans çalışmalarında İstanbul'un bir çok önemli mekanlarında, ünlü ses sanatçıları ve müzisyenlerle birlikte sahne almıştır.



Emre Altınok, sözü ve müziği kendisine ait olan besteleriyle elde ettiği başarısını 2006 yılında Kral TV'nin düzenlediği, Selim Çaldıran,Işın Karaca, Hakan Altun,Burak Aydos 'un jüri üyeliğini yaptığı, 'Türkiye ve Avrupa Webeste En İyi Beste Yarışması'nda kazandığı üçüncülük ödülüyle pekiştirir. 2009 yılında 'Melodimenko' adını verdiği kendi müzik grubunu kuran sanatçı, flamenko ve pop müziği harmanlayarak, hem İspanyolca hem de Türkçe repertuvarıyla canlı müzik grupları arasında fark edilir bir yer edinir.

İstanbul'da ve Anadolu'nun farklı illerinde konser, etkinlik vb. organizasyonlarda dinleyicilerle buluşan Emre Altınok, 2010 yılında müzik çalışmalarını televizyon ekranına da yansıtarak TRT Müzik kanalında yayınlanan, Türkiye'nin uluslararası ün kazanmış değerli müzik adamlarının konuk olduğu 'Seyyare' programının ve 2012 yılında da film müziklerinin perde arkasını anlatan 'Kareler ve Sesler' programının yapım ve konuk koordinatörü olarak görev almıştır.



Müzik yolculuğunu 2011 yılında çıkardığı ilk albüm çalışması 'DÖRT DUVAR' ile taçlandıran Emre Altınok, 'Verdiğin Güller' ve 'Unutma Beni' isimli şarkılarına klip çekerek daha fazla dinleyici kitlesine ulaşır.



’DÖRT DUVAR’ albümü ile müzik piyasasına başarılı bir giriş yapan Emre Altınok, 2014 yılında çıkardığı single çalışması ‘FİRAR’ ve 2015 yılında çıkardığı single çalışması ‘BU SABAH’ın ardından, 2016 da çıkarmış olduğu ‘YAR DESEN’ ile müzik piyasasında ki yerini sağlamlaştırır.



2018 de ‘GİT GELME’ ile giderli şarkılara yeni bir soluk getiren Emre Altınok, sosyal medyada en cok paylasılan isimler arasında yerini almıştır.