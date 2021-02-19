Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1560
ALTIN
398.892
DOLAR
6.9514
STERLİN
9.7642
EURO
8.4350
Araç ve Gayrimenkul satışı yapılacak
Araç ve Gayrimenkul satışı...
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi Verilecek
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi...
56 taşınmaz kiraya veriliyor
56 taşınmaz kiraya veriliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı
Sosyal Güvenlik Kurumu 79...
Güven Usta Çizgi Bandı Tasarım ve Animasyon Hizmeti alınacak
Güven Usta Çizgi Bandı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Emre Altınok, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor

Kendine özgü stili ve şarkılarıyla müzikseverlerle yeni bir albüm ile buluşmaya hazırlanan Emre Altınok, albüm habercisi olan 'Sen Yoksun' isimli single çalışmasıyla çok yakında sevenleriyle buluşuyor !

19 Şubat 2021 Cuma 15:15
4 Okunma
Emre Altınok, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor
SEN YOKSUN şarkısı 2021 yılı mart ayında müzikseverlerin beğenisine sunuluyor. Şarkının aranjörlüğünü Fırat Deniz Haznedaroğlu'nun yaptığı, sözü İlke Özalp'e , bestesi sanatçının kendisine ait olan şarkı için; 
Emre Altınok, 'Özlediğimiz, akustik hafif müzik formunda bir şarkı olduğunu bu yaşadığımız stresli pandemi döneminde şarkımın dinleyicilerin ruhuna iyi geleceğini'  söyledi. 
------------------------------------
Emre Altınok kimdir? 
Solist ve gitar sanatçısı Emre Altınok, 
Eğitim hayatının yanı sıra gitarını da ihmal etmeyen sanatçı, sözü ve müziği kendisine ait olan besteleriyle birlikte müzik kariyerinde  ilk olarak 2003 yılında profesyonel sahne performansı çalışmalarına başlamıştır.Dinleyicileri tarafından 'gitarıyla bütünleşen solist' olarak anılmaya başlayan Emre Altınok, alışılmışın dışında gitar çalma tekniğiyle ve kendine özgü Latin-pop yorumuyla canlı müzik performans çalışmalarında İstanbul'un bir çok önemli mekanlarında, ünlü ses sanatçıları ve müzisyenlerle birlikte sahne almıştır. 

Emre Altınok, sözü ve müziği kendisine ait olan besteleriyle elde ettiği başarısını 2006 yılında Kral TV'nin düzenlediği, Selim Çaldıran,Işın Karaca, Hakan Altun,Burak Aydos 'un jüri üyeliğini yaptığı, 'Türkiye ve Avrupa Webeste En İyi Beste Yarışması'nda kazandığı üçüncülük ödülüyle pekiştirir. 2009 yılında 'Melodimenko' adını verdiği kendi müzik grubunu kuran sanatçı, flamenko ve pop müziği harmanlayarak, hem İspanyolca hem de Türkçe repertuvarıyla canlı müzik grupları arasında fark edilir bir yer edinir. 
İstanbul'da ve Anadolu'nun farklı illerinde konser, etkinlik vb. organizasyonlarda dinleyicilerle buluşan Emre Altınok, 2010 yılında müzik çalışmalarını televizyon ekranına da yansıtarak TRT Müzik kanalında yayınlanan, Türkiye'nin uluslararası ün kazanmış değerli müzik adamlarının konuk olduğu 'Seyyare' programının ve 2012 yılında da film müziklerinin perde arkasını anlatan 'Kareler ve Sesler' programının yapım ve konuk koordinatörü olarak görev almıştır. 

Müzik yolculuğunu 2011 yılında çıkardığı ilk albüm çalışması 'DÖRT DUVAR' ile taçlandıran Emre Altınok, 'Verdiğin Güller' ve 'Unutma Beni' isimli şarkılarına klip çekerek daha fazla dinleyici kitlesine ulaşır.  

’DÖRT DUVAR’  albümü ile müzik piyasasına başarılı bir giriş yapan Emre Altınok, 2014 yılında çıkardığı single çalışması ‘FİRAR’ ve 2015 yılında çıkardığı single çalışması ‘BU SABAH’ın ardından,  2016 da çıkarmış olduğu ‘YAR DESEN’ ile müzik piyasasında ki yerini sağlamlaştırır. 

2018 de ‘GİT GELME’ ile giderli şarkılara yeni bir soluk getiren Emre Altınok,  sosyal medyada en cok paylasılan isimler arasında yerini almıştır. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emre AltınokSen YoksunAlbümSingle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü sanatçı Shebi adından söz ettiriyor
Ünlü sanatçı Shebi adından söz ettiriyor
Blu Tv’ye çekilen “Hiç” dizisi bugün başlıyor
Blu Tv’ye çekilen “Hiç” dizisi bugün başlıyor
İKİNCİ ŞARKISI İLE FIRTINALAR ESTİRDİ
İKİNCİ ŞARKISI İLE FIRTINALAR ESTİRDİ
FERZAN ÖZPETEK ‘CAHİL PERİLER’ DİZİSİNİ ÇEKECEK
FERZAN ÖZPETEK ‘CAHİL PERİLER’ DİZİSİNİ ÇEKECEK
‘HER EV BİR SAHNE’ PROJESİNDE 24 SAAT KESİNTİSİZ KONSER
‘HER EV BİR SAHNE’ PROJESİNDE 24 SAAT KESİNTİSİZ KONSER
ÇAĞAN IRMAK'TAN YEŞİLÇAM DİZİSİ GELİYOR
ÇAĞAN IRMAK'TAN YEŞİLÇAM DİZİSİ GELİYOR
 ‘GÖNLÜMÜN KIYMETLİSİ’NE PASTALI KUTLAMA
 ‘GÖNLÜMÜN KIYMETLİSİ’NE PASTALI KUTLAMA
RÜYA ERSAVCI ‘PERİ MASALI’ İLE MÜZİK DÜNYASINA GERİ DÖNDÜ
RÜYA ERSAVCI ‘PERİ MASALI’ İLE MÜZİK DÜNYASINA GERİ DÖNDÜ
RİHANNA'NIN MODA MARKASI ‘FENTY’ BATTI
RİHANNA'NIN MODA MARKASI ‘FENTY’ BATTI

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma