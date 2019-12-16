EMRAH’IN ALBÜMÜNDE DEMET AKALIN VE ALEYNA TİLKİ VAR

Sosyal medya kullanıcıları geçen hafta Demet Akalın aracılığıyla Emrah’ın proje albümü hazırlığında olduğunu öğrendi. Sosyal medyada Emrah’ın özlendiğini gördüm, herkes ‘’Şu şarkı da coverlansın, şu şarkı da yeniden okunsun.’’ diye yazarak Emrah’ın şarkılarını öneriyorlardı. Kulis bilgilerime göre Emrah’ın proje albümü 2020 yılının ortalarında yayınlanacak. Seyhan Müzik etiketiyle yayımlanacak albümde öğrendiğim kadarıyla Demet Akalın ve Aleyna Tilki de olacak. Edindiğim bilgilere göre Emrah, Demet Akalın’a albümde olmasını teklif ediyor ve Demet Akalın da kabul ediyor... İyi ki de kabul etmiş, Akalın sosyal medyada ‘’ Emrah’ın eski şarkılarından hangisi bana gider yazsanıza?’’ şeklinde attığı tweet’e yaklaşık 3 bin beğeni ve 3 bin yanıt aldı. İşte o kulis bilgisi diye sizlere hemen aktarayım. Demet Akalın Unutabilsem şarkısını, Aleyna Tilki de ‘Belalım Benim’ şarkısını okuyacak. Tabii şu an albüm hazırlık aşamasında, önümüzdeki günlerde şarkılar değişebilir. Bülent Seyhan bu proje için çok heyecanlı, Emrah da keza öyle. Hayırlı olsun demek düşer, ama 2020 gerçekten bu albümün senesi olacak.