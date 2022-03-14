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EMRAH KAYİHAN DÜNYA MÜZİK LİSTELERİNDE ZİRVEDE

Dünya ‘ da bir ilk olan Elektronik müzik dalın da hazırlanan , Defileler de kullanılmak üzere 20 parçadan oluşan “ FASHION WEEK - MÜZİK ALBÜMÜ “ geçtiğimiz günlerde piyasaya çıktı.

14 Mart 2022 Pazartesi 13:23
EMRAH KAYİHAN DÜNYA MÜZİK LİSTELERİNDE ZİRVEDE

HABER: DİNÇER KARACALAR

Aranjörlüğü ve Müzik yapımcılığı Emrah KAYİHAN’ a ait olan parçalar dan “ LONG LENGS ” şimdiden sosyal medya ve müzik uygulamaların da 1. Sıralara yükseldi Ardından gelen “ INFINITE ve LION HILL ” parçalarıdazirveyi zorlamakta.

Emrah Kayihan , “ - Gayet Mutluyum , uzun zamandır hazırlamayı düşündüğüm ve planladığım bir işti , piyasa da bugüne kadar defile ortamlarında çalınması adına müzik üretmediğini fark ettim ve zaten ihtiyaç da olan bu catwalkmüziklerini oluşturmaya karar verdim. Parçalara isteyenler sosyal medya uygulamalarından ve özellikle You Tubeüzerinden ücretsiz ulaşabilir . Kullanmak isteyen herkesdefaydalanabilir. Toplam 3 seriden oluşan Albümün 2. Serisi ise önümüzdeki temmuz ayın da çıkarmayı hedefliyorum. Tüm Moda ve Müzik severlere hayırlı olsun “ dedi.

Kayihan , Yapımcılığı ve Yönetmenliği kendisine ait olan , albümle ilgili video kliplerin de önümüzdeki hafta çekimlerine başlıyacak , “ LION HILL “ klibi için Malatya ilimizin içerisinde bulunan tarihi ARSLANTEPE ‘ de hazırlıklara başladı . Ardından “ LONG LEGS “ içinde tarihi mekan araştırmasına girdi.

Önce Vatan Gazetesi

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Emrah Kayihan
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