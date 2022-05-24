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EMRAH ÇALAPKULU: SAHNE KIYAFETI MUHABBETINDEN BIKTIK

Son teklisi "Yıllar Sonra" ile müzik listelerinde boy gösteren Emrah Çalapkulu, son dönemde bazı sanatçıların sadece sahne kıyafetleri ile anılmasından sıkıldığınıe söyledi.

24 Mayıs 2022 Salı 12:00
EMRAH ÇALAPKULU: SAHNE KIYAFETI MUHABBETINDEN BIKTIK

HABER: DİNÇER KARACALAR

Çalapkulu, "Her konserin kıyafet üzerinden basına yansıması artık kabak tadı vermeye başladı. İsteyen istediğini giyiyor işte. Kimi kapalı giyiyor kimi cesur buna da artık kimsenin bir söz söyleme hakkı yok. Ama sürekli kıyafet üzerinden gündeme gelmek bence bıktırdı.

Yapılan işin, söylenen şarkıların daha ön planda olması gerektiğini düşunüyorum" dedi.

Öte yandan Emrah Çalapkulu yakın zamanda çıkaracaği yeni şarkısı hakkında da, "Güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Emek veriyoruz, heyecanlıyız. İyi dönüşler alacağımıza eminim" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Emrah Çalapkulu
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