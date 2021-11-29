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Emrah Akduman Bebeğin Cinsiyetini Açıkladı

29 Kasım 2021 Pazartesi 16:09
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Emrah Akduman Bebeğin Cinsiyetini Açıkladı

DİNÇER KARACALAR

﻿2020 yılında Gökçe Mavuş ile dünya evine giren oyuncu Emrah Akduman, eşinin hamile olduğunu açıklamıştı.


"Kızımız Olacak"

Geçtiğimiz günlerde Kanyon Alışveriş merkezinde eşi Gökçe Mavuş ile görüntülenen başarılı oyuncu Emrah Akduman kız babası olacağını açıkladı. Doğum için gün saydıklarını belirten Akduman Kızımız  için alışverişe çıktık şu anda isim konusunda daha karar veremedik dedi.

"BABALIĞIN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUM"

Çok mutlu olduğunu belirten Emrah Akduman, "Çok iyi bir proje olursa bu sezon ekranlara dönebilirim. Allah kısmet ederse babalığın tadını biraz çıkarmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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Emrah Akduman Bebeğin Cinsiyetini Açıkladı
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