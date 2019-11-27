Emmy en iyi erkek oyuncu ödülü Haluk Bilginer’in oldu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bu yıl 47.'si düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi erkek oyuncu dalında Türkiye, İngiltere, Almanya ve Brezilya'dan 4 isim aday gösterildi. Bilginer canlandırdığı alzheimer hastası olan seri katil Agah karakterindeki başarılı performansı ile 2019 Emmy En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Bilginer yaptığı açıklamada, ''Çok iyi hissediyorum. Kendimden çok Türkiye'ye bu ödül gittiği için çok mutluyum. Çok severek, beğenerek yaptığımız bir işin başkaları tarafından da uluslararası bir platformda takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması çok mutlu edici bir şey. Çok mutluyum'' ifadesini kullandı. Törende de bir konuşma yapan Bilginer, dizide adalet ve bellek kaybı kavramlarının anlatıldığını belirterek, ''İçinde yaşadığımız toplumun bellek kaybı yaşamadığından emin olun'' dedi.

Twitter’den paylaştı

Bilginer, Twitter üzerinden de şunları yazdı: "Kendimden çok Türkiye için mutluyum. Çok severek yaptığımız bir işin uluslararası platformda beğenilmesi ve ödülle taçlandırılması kendim ve ülkem adına mutluluk verici oldu." Bilginerin bu başarısı hayranları ve bir çok ünlü tarafından sosyal medya da ödül alınırken fotoğrafları paylaşılarak övgü dolu sözlerle yorumlar yapıldı.

​Törende 2 özel ödül ve 11 Emmy ödülü verildi. En iyi kadın oyuncu ödülünü ise Macar oyuncu Marina Gera kazandı.

Komedi dalında en iyi film, Brezilya'dan Especial de Natal Porta dos Fundos (The Last Hangover), en iyi belgesel filmi Hollanda'dan Bellingcat - Truth in a Post-Truth World, drama dalında en iyi dizi İngiltere'den McMafia, en iyi mini dizi ise Avustralya'dan Safe Harbour seçildi.

ABD Büyükelçiliği’nden tebrik mesajı

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği de tebrik mesajı yayınladı. Twitter'dan yayınlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi: “47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde, Şahsiyet dizisindeki başarılı performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen Haluk Bilginer'i tebrik ederiz!”