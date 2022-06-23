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EMİRHAN ÖZTÜRK ZİRVEYE ADIM ADIM İLERLİYOR

23 Haziran 2022 Perşembe 11:04
EMİRHAN ÖZTÜRK ZİRVEYE ADIM ADIM İLERLİYOR

Türk dizi ve sinema dünyasının genç oyuncularından biri olan  Emirhan Öztürk, en son Savaşçı dizisinde rol almıştı. Televizyon ekrandan bir süredir uzak olan Öztürk’ün yeni projesi belli oldu. 

Yapımcılığını MSA Film Şirketi, Murat Albayrakoğlu ve Ziya Necmi Albayrakoğlu'nun üstlendiği “Annis Ölüm Gecesi” adlı film ile anlaştı. Korku/gerilim türündeki filmde “Barış” karakterine hayat verecek olan genç oyuncunun tercihini yine sinemadan yana kullanmış olması dikkatlerden kaçmadı. 

Yönetmenliğini ise başarılı yönetmen Adem Uğur’un üstlendiği “Annis Ölüm Gecesi”nin Eylül ayı gibi vizyona girmesi planlanıyor.

Emirhan Öztürk, kariyerinin ilk çıkışını “Arka Sokaklar” dizisinde canlandırdığı “Victoria”karakteriyle yapmıştı. “Payitaht Abdülhamid” ile “Savaşçı” dizilerinin ardından “Yemin” dizisi ile yakışıklı oyuncu kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştı.

Emirhan Öztürk en büyük hedefinin adını gelecek nesillere taşıyan başarılı bir aktör olmak olduğunu belirtti.

Haber

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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EMİRHAN ÖZTÜRK ZİRVEYE ADIM ADIM İLERLİYOR
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