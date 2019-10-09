EMİR CAN’IN ŞAŞIRTAN SIRA DIŞI KLİBİ NALAN’A 15 MİLYON İZLENME

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Klibe Yorum Yağdı

Klipte Emir Can İğrek arkasına aldığı manzarayla birlikte, sabit karede samimi ve doğal halleriyle izleyicinin büyük beğenisini topladı. Bu ilgi çekici klibe sosyal medya üzerinden "Şarkıyı sevmiştim, klibi daha çok sevdim. Bir bakış bile neler anlatıyor.", "Ne güzel bakışıyorduk ya niye gittin?" gibi çok sayıda olumlu ve eğlenceli yorum geldi.

Farklı bir çekim tekniği kullanan, doğal öğelere klibinde yer veren sanatçının video klibi kısa zamanda dijital mecralarda milyonların beğenisini kazanarak Youtube trendlerde 5 gün boyunca birinci sırada kalmayı başardı. Ayrıca şarkı yer aldığı birçok dijital müzik platformunun Top listelerine de girmeyi başardı. Spotify Top 50 ve Apple Music Top 100 listelerinde 2. sıraya yükselerek, Fizy Top 100'de ise ilk 10'a girerek uzun süre yerini korumayı başardı.