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Emel Sayın’dan Yeşilçam şöleni

Emel Sayın’la muhteşem bir müzik ziyafetine hazır olun. Usta sanatçı, “Başrolde Emel Sayın” konserlerine yoğun talep üzerine yeniden başlıyor.

Emel Sayın’dan Yeşilçam şöleni

Emel Sayın’la muhteşem bir müzik ziyafetine hazır olun. Usta sanatçı, “Başrolde Emel Sayın” konserlerine yoğun talep üzerine yeniden başlıyor.

25 Haziran 2019 Salı 17:15
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Emel Sayın’dan Yeşilçam şöleni

İSTANBUL-  Türk sanat müziğinin efsane sesi, organizasyonunu STG Müzik Prodüksiyon’un üstlendiği Harbiye Açık Hava konserin de  unutulmaz filmlerinin şarkıları eşliğinde dinleyicilerini Yeşilçam’da keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

Baş Rol aldığı onlarca filmle adını sinema tarihine altın harflerle yazdıran Yeşilçam’ın ‘Mavi Boncuk’u Emel Sayın, büyük ilgi gören “Başrolde Emel Sayın” konserlerine yoğun talep üzerine  Açıkhava da  Konsere başlıyor. Türk sanat müziğinin efsane sesi, STG Müzik Prodüksiyon tarafından organize ediyor. 

Göz kamaştırıcı güzelliği ve billur sesiyle gönüllerde taht kuran Emel Sayın, “Başrolde Emel Sayın” konserlerinde dinleyicilerini Yeşilçam’da keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Usta sanatçı, şarkılarını filmlerinin görüntüleri eşliğinde seslendirecek. “Yalancı Yarim”, “İntizar”, “Tövbeler Tövbesi”, “Senden Başka”, “Rüzgar” ve “Gülizar” o şarkılardan sadece birkaçı.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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Harbiye Açık Hava“Başrolde Emel Sayın”Yeşilçam’Usta SanatçıEmel Sayın“Yalancı Yarim”Gülizar”Elif Hayvalı
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