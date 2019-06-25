Emel Sayın’dan Yeşilçam şöleni

İSTANBUL- Türk sanat müziğinin efsane sesi, organizasyonunu STG Müzik Prodüksiyon’un üstlendiği Harbiye Açık Hava konserin de unutulmaz filmlerinin şarkıları eşliğinde dinleyicilerini Yeşilçam’da keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

Baş Rol aldığı onlarca filmle adını sinema tarihine altın harflerle yazdıran Yeşilçam’ın ‘Mavi Boncuk’u Emel Sayın, büyük ilgi gören “Başrolde Emel Sayın” konserlerine yoğun talep üzerine Açıkhava da Konsere başlıyor. Türk sanat müziğinin efsane sesi, STG Müzik Prodüksiyon tarafından organize ediyor.

Göz kamaştırıcı güzelliği ve billur sesiyle gönüllerde taht kuran Emel Sayın, “Başrolde Emel Sayın” konserlerinde dinleyicilerini Yeşilçam’da keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Usta sanatçı, şarkılarını filmlerinin görüntüleri eşliğinde seslendirecek. “Yalancı Yarim”, “İntizar”, “Tövbeler Tövbesi”, “Senden Başka”, “Rüzgar” ve “Gülizar” o şarkılardan sadece birkaçı.

Haber: Elif Hayvalı