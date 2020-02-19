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Emel Sayın konserinde sürpriz düet

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

19 Şubat 2020 Çarşamba 14:34
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Emel Sayın konserinde sürpriz düet

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Emel Sayın önceki gece Zorlu PSM’de “Sevgililer Günü” ne özel konser verdi. Konseri izleyenler arasında bulunan sürpriz isim ise Can Bonomo idi. Konseri izlemek için gelen genç sanatçıyı sahneye davet eden Emel Sayın, Can Bonomo ile düet yaptı. Seyirciler ikilinin performansını çok beğenince düeti üç kez tekrarlattılar…

 

Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Emel Sayın İstanbul’da “Sevgililer Günü” için sahneye çıktı. Zorlu Center PSM’de sahneye çıkan sanatçı şarkıları ve kıyafeti ile göz doldurdu. Selçuk Tekay yönetimindeki altmış kişilik büyük bir orkestra ile şarkılarını seslendiren sanatçı sahnede iki buçuk saat kaldı. En özel aşk şarkılarını sevgililer için seslendiren sanatçı sarı kurdeleler ile süslü kıyafeti ile de dikkat çekti. Derin yırtmaçlı kıyafeti ile objektiflere takılan sanatçı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Can Bonomo ile düet ve single albüm sürprizi…

Emel Sayın’ı izlemeye gelenler arasında sürpriz bir isim de vardı. Cemiyet hayatından ve siyaset dünyasından isimlerin de olduğu seyirciler arasındaki sürpriz kişi ise Can Bonomo idi. Emel Sayın da kendisini görür görmez sahneye davet ederek bir süre sohbet etti ve ardından da Bonomo’nun “Kapkara” adlı şarkısını düet yaptılar. İkilinin düeti oldukça beğeni topladı ve iki sanatçı şarkıyı arka arkaya üç kez tekrar okudular. Bunun üzerine Emel Sayın “Bak seyircilerimiz bizi ne kadar beğendiler. Söz veriyorum bir single yapalım birlikte” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Can BonomoEmel Sayın
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