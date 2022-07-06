ELİF ÇELİK’İN MEYDAN OKUMASI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Cesur klibiyle dikkat çeken “Games” şarkısının İngilizce sözlerini de kendisi yazan Elif Çelik, “Yaptığım her işte klasiğin değil sıra dışının, herkesin yaptığının değil yapılmayanın peşinden gittim. Bir şarkı yapmaya karar verdiğimde de böyle olmalıydı. Kimsenin cesaret edemediğine cesaret etmek benim kanımda var. ‘Games’ hem klibi, hem soundu, hem de sözleriyle bir meydan okuma… Eleştirilebilir ama eleştirilmeyen de değerli değildir” dedi.

Kapak olduğu dünyaca ünlü dergilerle yurtdışında da bir kitlesi olan Elif Çelik’in şarkısı ‘Games’ yurtdışında da ilgi gördü.