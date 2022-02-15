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Elif Buse Doğan, Çıldır Gölü’nde klip çekti

Elif Buse Doğan, sözü ve müziği usta sanatçı Neşet Ertaş'a ait olan “Yalan Dünya” isimli türküyü deep mix versiyonuyla  yeniden yorumladı. Eserin klibi Türkiye’nin donan tek gölü olan Çıldır’da ve Ani Harabeleri’nde çekildi.

15 Şubat 2022 Salı 10:24
Elif Buse Doğan, Çıldır Gölü’nde klip çekti

HABER: AZİZ KARATAŞ

Elif Buse Doğan, sözü ve müziği usta sanatçı Neşet Ertaş'a ait olan “Yalan Dünya” isimli türküyü deep mix versiyonuyla  yeniden yorumladı. Eserin klibi Türkiye’nin donan tek gölü olan Çıldır’da ve Ani Harabeleri’nde çekildi.

Düzenlemesini Dj Deeperise’ın yaptığı türkü de Elif Buse Doğan, “Her hikâye zamanını bekler. Bu hikayem elektronik müziğe olan tutkumla, varoluşumdan önce yazılan, aşık olduğum bir Neşet Ertaş türküsünün bir araya gelmesiyle başlıyor. Usta’nın da dediği gibi “Zaman sana uymaz, gel sen zamana uymasını bil” nasihatını arkama alarak, sevdiğim bu ezgiyi deep house’la buluşturdum. Zamana uyup, geleneği terk etmeden yaşayıp, anlatmaya çalıştım. Umarım çokça dinlenir’ dedi. Avrupa Müzik etiketiyle yayınlanan eserin yönetmenliğini Alişan Günay Yıldırım üstlendi. Eksi 15 derece çekilen klipte çok üşüdüklerini belirten Elif Buse Doğan, 'Üşüdük ama kısa film tadında bir klibim oldu” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 15.02.2022 10:28
Anahtar Kelimeler:
Elif Buse DoğanÇıldır Gölü
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