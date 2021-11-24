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‘Elif Ana’ için son hazırlıklar

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

24 Kasım 2021 Çarşamba 17:43
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‘Elif Ana’ için son hazırlıklar

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

1903'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ve insanlara yardım severliği ile ünsalan, bilge kişiliği ile bilinen Elif Ana'nın hayat hikayesi beyaz perdeye uyarlanıyor. 

Uzun yıllardır projenin üzerinde çalışan yapımcılar İsviçre'de kurdukları Life is a Movie FilmProdüksiyon A.Ş tarafından film için start verildiğini açıkladılar. Filmin yönetmen koltuğunda Semir Aslanyürek ve Kazım Öz oturacak. Filmin çekimleri Elif Ana'nın doğup büyüdüğütopraklarda, Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek. Senaryosunu Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazım Öz’ün kaleme aldığı filmin müziklerinide Erkan Oğur üstlenecek. Elif Ana, ömrünü iyiliğe adamış bir kişidir. Ömrü, derdi olanın derdine, darda olanın yardımına koşmakla geçmiştir. Yaptığı iyiliklerin karşılığında tek biriktirdiği değer, insani hazdır. Yani iyiliklerinin karşılığını cüzdanında değil, vicdanında biriktirmiştir. Elif Ana’nın yaşamı ve bu yaşamla insanlığa bıraktığı anıları, insanî değerlerin alkış yuvası gibidir. Bu nedenledir ki, onun yaşamı “İyiliğe Giden Yol” olarak anlatılacak. Elif Ana filminin oyuncu kadrosunda Aliye Uzunatağan, Ali Sürmeli, CezmiBaskın, Necmettin Çobanoğlu, İlyas Salman, Füsun Demirel, Levent Üzümcü, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Sermiyan Midyat, Cansu Fırıncı, Metin Coşkun, Kazım Çarman, Tuğba Özay, Ökkeş Sevimli , Rıza Sönmez ve Muhsin Asan yer alan oyuncular olarak öne çıkıyor.

Taksim Cvk Park Bosphorus Hotelde gerçekleşen basın lansmanı organizasyonunu sinema ve tiyatro dünyasından birçok kişi tarafından takip edildi.

Önce Vatan Gazetesi

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Elif AnaAliye UzunatağanAli SürmeliCezmi BaskınNecmettin ÇobanoğluIlyas SalmanFüsun DemirelLevent ÜzümcüOrhan AydınTurgay TanülküSermiyan Midyat
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