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"Elif Ana" Filminin Bahar Çekimleri Kalabalık Oyuncu Kadrosuyla Başladı

"Elif Ana" filminin kalan Bahar çekimleri Elbistan'ın Taşlık köyü , Pazarcık ilçesi,  Çağlayencerit ilçesi Ayran Pınar yaylalarında ve Nemrut dağında ve  Elif Ananın yurtlarından biri olan muhteşem coğrafyaya sahip Nurhak'ta yapılıyor. "Elif Ana" filmi montajı bittikten sonra vizyon tarihini bekleyecek. Avrupanın 25 Ülkesinde sinema severlerle buluşacak.

19 Mayıs 2022 Perşembe 13:36
"Elif Ana" Filminin Bahar Çekimleri Kalabalık Oyuncu Kadrosuyla Başladı

HABER: DİNÇER KARACALAR

"Elif Ana" Oyuncu Kadrosu; "Elif Ana " karakterini Aliye Uzunatağan hayat verirken filmde İlyas Salman, Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Füsun Demirel, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Cansu Fırıncı, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Muhlis Asan, Erdal Ayna, Kazım Çarman, Levent Üzümcü, Hülya Diken ve Eray Türk gibi oyuncular da yer alıyor

Teknik Ekip;  Işık  Şefi Berzan Yücel
Uygulayıcı yapımcı Selda Durna
Yapımcı Kazım Çarman
Yönetmenler Kazım Öz, Semir Aslanyürek
Görüntü yönetmeni Yusuf Aslanyürek
Prodüksiyon Amiri Gökhan Bilir
Visuel Efekt (VFX ) Berkan Yavuz
Filmin Müzikleri Erkan Oğur

Filmin konusu; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi kırsal Pulyan köyünde 1903 yılında dünyaya gelen ve yaşadığı dönemde yaptığı iyiliklerle tanınan Elif Sugan'ın hayatı beyazperdeye aktarılıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Elif Ana Filmi
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