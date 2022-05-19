"Elif Ana" Filminin Bahar Çekimleri Kalabalık Oyuncu Kadrosuyla Başladı

"Elif Ana" filminin kalan Bahar çekimleri Elbistan'ın Taşlık köyü , Pazarcık ilçesi, Çağlayencerit ilçesi Ayran Pınar yaylalarında ve Nemrut dağında ve Elif Ananın yurtlarından biri olan muhteşem coğrafyaya sahip Nurhak'ta yapılıyor. "Elif Ana" filmi montajı bittikten sonra vizyon tarihini bekleyecek. Avrupanın 25 Ülkesinde sinema severlerle buluşacak.