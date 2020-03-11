HABER: ZAFER TOPRAK

Ela Kaya 13 Aralık 1989, İstanbul doğumludur. Müzik ile ilişkisi çocukluk yıllarına dayanan Ela Kaya ilk defa müzik öğretmeninin sesini keşfetmesi ile yıllarca okul korosunda görev almıştır.

Mimar Sinan Üniversitesi devlet konservatuarı şan bölümü mezunu ve halen üniversitede hocalık yapmakta olan Zehra Belevi ‘den 3 yıl şan eğitimi almıştır.







Profesyonel müzik kariyerini 10 yıl boyunca sahne aldığı birçok mekan ve canlı sahne performansları ile daha da güçlendirmiştir.

Yıllardır hayalini kurduğu ancak ortaya daha kaliteli bir iş çıkartabilmek adına doğru zamanı bekleyen ve sonunda Seyhan Müzik etiketi ile müzik piyasasına güçlü bir giriş yaparak adından söz ettiren Ela Kaya “Seveceksen “ adlı teklisine Eyüp Dirlik yönetmenliğinde kliplendirmiştir.

Müzik ve düzenlemesi Suat Sakarya’ya Prodüktörlüğü Kamuran Kayra ya ait Seveceksen adlı single çalışmasında büyük özveri ile çalışan Ela Kaya şimdiden bir sonraki projesi için çalışmalara başlamıştır..

Ela Kaya - Seveceksen

Söz & Müzik: Suat Sakarya

Düzenleme: Suat Sakarya

Yönetmen: Eyüp Dirlik

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Zeynep Perver

Seyhan Müzik | Basın & Halkla İlişkiler

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