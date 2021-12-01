Ekin Uzunlar; En Büyük Hayalim Beyonce'ye Kemençe Çalmak

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ekin Uzunlar geçtiğimiz gün Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde sahne performansı sergiledi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Ekin Uzunlar sahne performansıyla müzik severlerden tam not aldı. Sevilen şarkılarının yanı sıra kemençesiyle de müzikseverlere coşkulu dakikalar yaşatan Ekin Uzunlar, yaklaşık iki saat Sahne performansı sergiledi.

Sahne performansı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ekin Uzunlar; Enstrümanını dünya çapında tanıtmak istediğini, en büyük hayalini ise "Beyonce ile sahne yapmak olduğunu söyledi… Ülkemizin en prestijli ödül törenlerinden biri olan Altın Kelebek Ödül Töreni ile ilgili de konuşan Ekin Uzunlar, "Altın Kelebek Ödül Töreni'nde adaylıklarımız var. Bu başarıda yalnız değilim. Ekip arkadaşlarıma da borçluyum. Mustafa Ceceli ile yaptığımız çalışmalar çok sevildi. Mustafa Ceceli'ye minnettarım. Altın Kelebek'te İnşaallah ödüle layık görülürüm. Ödülü alırsam bu ödüle özel fanus yaptırıp saklayacağım. Altın Kelebek almak yıllardır hayalim."