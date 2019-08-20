Ege Kızı Çilem’den ‘Yıllar Affetmez!’

HASRET DİLEK DELİER / MANİSA

Sevilen sanatçı Çilem Duman, sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a, müziği Cengiz Tekin’e ait "Yıllar Affetmez" isimli eserin yorumu ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Seyhan Müzik etiketi ile çıkan ve Modern Arabesk olarak adlandırılan şarkının aranjörlüğünü Ozan Beydağı yaptı.

Çilem Duman ile "Yıllar Affetmez" tüm dijital platformlarda!

Yorumcu Bergen’in sesinden hatırlanacak şarkının cover çalışması Çilem Duman’ın kendine has yorumu ile kulakların pasını silecek. "Yıllar Affetmez" şarkısının fotoğraf çalışması başarılı fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Ali Eşitmez tarafından gerçekleştirildi. Çilem Duman’ın "Yıllar Affetmez" şarkısının siyah beyaz nostalji ve zarafet içeren özgün klibinin yönetmenliğini de yine usta yönetmen Ali Eşitmez Üstlendi.

Şarkının sözleri ise şöyle:

Gurbette sahipsiz bir yolcu gibi

Gideni götürür yollar affetmez

Takvimden dökülen bir yaprak gibi

Düşeni götürür yıllar affetmez

Yoluna halılar serilir sanma

Uğrunda ömürler verilir sanma

Değerin kıymetin bilinir sanma

Düşeni götürür kullar affetmez

Öyle bir dünya bu vefadan yoksun

İsterse kainat servetin olsun

Düşeni götürür yollar affetmez

Çilem Duman'ı Tanıyalım!

Çilem Duman Sivas’ta doğdu. Çoğunlukla İzmir’de yaşadı. Çok küçük yaşlarda sanata yöneldi. İlköğreniminin ardından İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesin’nde Müzik Alanı Flüt Bölümü’nden mezun oldu.

Ardından Üniversite eğitimi için 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Şan Bölümünü tercih ederek buradan başarıyla mezun oldu. Müzisyen kimliği ile müzik dünyasında olan Çilem Duman, TRT çalışmalarıyla öne çıktı. 13 dilde şarkılar söyleyen Çilem Duman, Yurt içinde ve Yurt dışında pek çok etkinlik ve konserde yer aldı.

"2015 Varna Discovery Pop Müzik Festival Uluslararası En Yetenekli Sanatçı Ödülü”/”2016 Bosna Hersek Barış ve Kültür Elçiliği, en son da 2017 Kirmızı Türk Haber tarafından düzenlenen Medya Ödülerinde “En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Bayan Sanatçı” 2018 Altın Başarı Ödülleri En iyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı ödüllerini kazanan Çilem Duman, şimdilerde Yıllar Affetmez Şarkısı ile dinleyenleri ile buluşuyor. Çilem Duman çok küçük yaşlardan fark edilen bu alandaki yeteneği, eğitimini de alarak taçlandırdığı müzik bilgisi, müziğe dair birikimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi, ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Çilem Duman gelecekte de adını sıkça duyacağımız başarılı ve sevilen bir isimdir.