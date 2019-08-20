Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96032
ALTIN
277.727
DOLAR
5.7343
STERLİN
6.9782
EURO
6.3630
Göztepe'de Eren'e motivasyon
Göztepe'de Eren'e motivasyon
Ertuğrul Ersoy için Metz'in kararı bekleniyor
Ertuğrul Ersoy için Metz'in kararı...
Demir eksikliği kadınları aşktan soğutuyor
Demir eksikliği kadınları aşktan soğutuyor
Türkiye'de her üç kişiden birinde gizli şeker var
Türkiye'de her üç kişiden birinde...
Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer oldu
Beşiktaş'ta Isimat Mirin Fransa'ya transfer...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ege Kızı Çilem’den ‘Yıllar Affetmez!’

Hasret Dilek Delier’in haberi için tıklayınız...

Ege Kızı Çilem’den ‘Yıllar Affetmez!’

Hasret Dilek Delier’in haberi için tıklayınız...

20 Ağustos 2019 Salı 18:23
8 Okunma
Ege Kızı Çilem’den ‘Yıllar Affetmez!’

HASRET DİLEK DELİER / MANİSA

Sevilen sanatçı Çilem Duman, sözleri Ahmet Selçuk İlkan’a, müziği Cengiz Tekin’e ait "Yıllar Affetmez" isimli eserin yorumu ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Seyhan Müzik etiketi ile çıkan ve Modern Arabesk olarak adlandırılan şarkının aranjörlüğünü Ozan Beydağı yaptı.

Çilem Duman ile "Yıllar Affetmez" tüm dijital platformlarda!

Yorumcu Bergen’in sesinden hatırlanacak şarkının cover çalışması Çilem Duman’ın kendine has yorumu ile kulakların pasını silecek. "Yıllar Affetmez" şarkısının fotoğraf çalışması başarılı fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Ali Eşitmez tarafından gerçekleştirildi. Çilem Duman’ın "Yıllar Affetmez" şarkısının siyah beyaz nostalji ve zarafet içeren özgün klibinin yönetmenliğini de yine usta yönetmen Ali Eşitmez Üstlendi.

Şarkının sözleri ise şöyle:

Gurbette sahipsiz bir yolcu gibi

Gideni götürür yollar affetmez

Takvimden dökülen bir yaprak gibi

Düşeni götürür yıllar affetmez

Yoluna halılar serilir sanma

Uğrunda ömürler verilir sanma

Değerin kıymetin bilinir sanma

Düşeni götürür kullar affetmez

Öyle bir dünya bu vefadan yoksun

İsterse kainat servetin olsun

Düşeni götürür yollar affetmez

Çilem Duman'ı Tanıyalım!

Çilem Duman Sivas’ta doğdu. Çoğunlukla İzmir’de yaşadı. Çok küçük yaşlarda sanata yöneldi. İlköğreniminin ardından  İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesin’nde Müzik Alanı Flüt Bölümü’nden mezun oldu.

Ardından Üniversite eğitimi için 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Şan Bölümünü tercih ederek buradan başarıyla mezun oldu. Müzisyen kimliği ile müzik dünyasında olan Çilem Duman, TRT çalışmalarıyla öne çıktı. 13 dilde şarkılar söyleyen Çilem Duman, Yurt içinde ve Yurt dışında pek çok etkinlik ve konserde yer aldı.

"2015 Varna Discovery Pop Müzik Festival Uluslararası En Yetenekli Sanatçı Ödülü”/”2016 Bosna Hersek Barış ve Kültür Elçiliği, en son da 2017 Kirmızı Türk Haber tarafından düzenlenen Medya Ödülerinde “En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Bayan Sanatçı”  2018 Altın Başarı Ödülleri En iyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı ödüllerini kazanan Çilem Duman, şimdilerde Yıllar Affetmez Şarkısı ile dinleyenleri ile buluşuyor. Çilem Duman çok küçük yaşlardan fark edilen bu alandaki yeteneği, eğitimini de alarak taçlandırdığı müzik bilgisi, müziğe dair birikimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi, ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Çilem Duman gelecekte de adını sıkça duyacağımız başarılı ve sevilen bir isimdir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ÇilemYıllar AffetmezAhmet Selçuk İlkanCengiz Tekin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyonce Hayranlığını Gizleyemedi
Beyonce Hayranlığını Gizleyemedi
İnanç Karaduman’dan maxi single SENDEN İBARET 
İnanç Karaduman’dan maxi single SENDEN İBARET 
HABİB'İN KAHVESİ (BAYRAMDA BAKÜ ÇIKARTMASI)
HABİB'İN KAHVESİ (BAYRAMDA BAKÜ ÇIKARTMASI)
Çiğdem Tunç
Çiğdem Tunç
Barbaros Yüksel
Barbaros Yüksel
Açıkhava’dan Hadise geçti
Açıkhava’dan Hadise geçti
Uhde Seçil’in Prensleri
Uhde Seçil’in Prensleri
Sılanaz’dan yeni şarkı, yeni klip
Sılanaz’dan yeni şarkı, yeni klip
Morgdan ilham aldı “EX” i yazdı!
Morgdan ilham aldı “EX” i yazdı!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans