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Efe Güngör’den single sürprizi

Kendine özgü tarzıyla fark yaratan Türk halk müziği yorumcusu Efe Güngör, yeni bir single hazırladı. “Gönlüm Senin Elindedir” adlı çalışma, Musicom Prodüksiyon tarafından müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Efe Güngör’den single sürprizi

Kendine özgü tarzıyla fark yaratan Türk halk müziği yorumcusu Efe Güngör, yeni bir single hazırladı. “Gönlüm Senin Elindedir” adlı çalışma, Musicom Prodüksiyon tarafından müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:54
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Efe Güngör’den single sürprizi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Almanya’da büyümesine rağmen kendi kültürüne sahip çıkıp türkü ve bağlamaya gönül veren Efe Güngör, 2004 yılından bu yana hazırladığı albümlerle hem Türkiye’de hem de Avrupa’da geniş bir hayran kitlesi edindi. “Bagi” adını verdiği, bağlama ile gitarın birleşiminden oluşan özel sazıyla müzik yapan ve ustalıkla çaldığı enstrümanıyla halk müziği yorumcuları arasında fark yaratan sanatçı, 2019 yazında dinleyicilerine sürpriz yaptı ve bir single hazırladı. “Gönlüm Senin Elindedir” adlı single, Musicom Prodüksiyon tarafından müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

KLİP YAYINDA

Söz ve müziği Hüseyin Kabakçı’ya ait “Gönlüm Senin Elindedir”in klibi de dijital platformlarda ve müzik kanallarında yayına girdi. Sıra dışı tarzı ve etkileyici yorumuyla dikkat çeken Efe Güngör, birbirine benzeyen yeni nesil şarkıcılar arasından yaptığı özgün çalışmalarla sıyrılıyor. Güngör, fiziksel görüntüsü nedeniyle kendisini pop sanatçısı sananların, yaptığı müziği dinleyince çok şaşırdığını ve beğendiğini söylüyor. Başarılı yorumcunun amacı ise Türk müziğinde kalıcı bir isim olarak anılmak.

Gönlüm Senin Elindedir

Yar yine düştün aklıma 

Aklım senin elindedir 

Aşkım döndürdü Mecnun’a

Derman senin elindedir

Gecesi yok gündüzü yok

Her gün ağlar güldüğü yok

Senden gayrı bildiği yok

Gönlüm senin elindedir

Ziyan oldu bitti ömür

Gönlümdeki narı söndür

İster öldür ister güldür

Ferman senin elindedir

KLİP LİNKİ 

https://www.youtube.com/watch?v=KJrdtw5w4Ow

Anahtar Kelimeler:
Efe GüngörDinçer Karacalar
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