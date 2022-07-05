ECE MUMAY “LİLA” İLE YAZA BOMBA GİBİ GİRDİ

HABER: AZİZ KARATAŞ



Söz ve bestesi kendisine ait olan Galaksi teklisiyle, ilk hiti ‘Vazgeç Gönül’den sonra büyük bir başarı yakalayan Ece Mumay’ın ‘Lila’ adlı yeni teklisi müzik severlerle buluştu.

Galaksi, Peri, Vazgeç Gönül gibi hareketli bir şarkılara imza atan Mumay bu yaz yine çok hareketli ve renkli bir tekliye imza attı. Söz ve müziğini Ece Mumay’ın hazırladığı “Lila” şarksının düzenlemesini ise Semih Gönder yaptı. Hareketli danslarıyla da dikkat çeken klip tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Ece Mumay, “Ben yaz mevsini çok severim her yazım böyle renkli cıvıl cıvıl geçer ve ben de bunu Lila gibi hareketli şarkılarımla süslerim. Her yaz olduğu gibi bu yaz da durmak yok çalışmaya devam” dedi.