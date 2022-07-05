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ECE MUMAY “LİLA” İLE YAZA BOMBA GİBİ GİRDİ

Yayınladığı Galaksi, Peri, Vazgeç Gönül gibi şarkılarıyla izlenme rekorları kıran ve müzik dünyasında büyük yankı uyandıran genç ve  başarılı şarkıcı Ece Mumay, ‘Lila’ isimli yeni teklisini yayımladı.

05 Temmuz 2022 Salı 11:27
ECE MUMAY “LİLA” İLE YAZA BOMBA GİBİ GİRDİ

HABER: AZİZ KARATAŞ 


Söz ve bestesi kendisine ait olan Galaksi teklisiyle, ilk hiti ‘Vazgeç Gönül’den sonra büyük bir başarı yakalayan Ece Mumay’ın ‘Lila’ adlı yeni teklisi müzik severlerle buluştu.

Galaksi, Peri, Vazgeç Gönül gibi hareketli bir şarkılara imza atan Mumay bu yaz yine çok hareketli ve renkli bir tekliye imza attı. Söz ve müziğini Ece Mumay’ın hazırladığı “Lila” şarksının düzenlemesini ise Semih Gönder yaptı. Hareketli danslarıyla da dikkat çeken klip tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Ece Mumay, “Ben yaz mevsini çok severim her yazım böyle renkli cıvıl cıvıl geçer ve ben de bunu Lila gibi hareketli şarkılarımla süslerim. Her yaz olduğu gibi bu yaz da durmak yok çalışmaya devam” dedi.

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ECE MUMAY LİLA İLE YAZA BOMBA GİBİ GİRDİ
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