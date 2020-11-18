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Ece Mumay; Aleyna Tilki’yi Rakip Olarak Görmüyorum

18 Kasım 2020 Çarşamba 16:38
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Ece Mumay; Aleyna Tilki’yi Rakip Olarak Görmüyorum

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

"Aleyna Tilki ve Zeynep Bastık Rakibim Değil"

Hangar TV YouTube kanalında yayınlanan Can Bozoklar' ın hazırlayıp sunduğu Dilimi Tutamadım adlı programda genç şarkıcı Ece Mumay samimi açıklamalarda bulundu.

Galaksi isimli şarkısı ile YouTube' da yaklaşık 150 milyon izlenme sayısına ulaşan Ece Mumay, programda Aleyna Tilki ve Zeynep Bastık'ı rakip olarak görmediğini, meslektaş olarak gördüğünü söyledi. Aleyna, Zeynep ve Irmak Arıcı'nın yeni nesil Türk kadınını çok iyi temsil ettiğini ve yaptıkları müziği çok sevdiğini de ekledi.

"Normal Bir Çocuk Değildim"

Programda çocukluğundan bahseden Ece Mumay; "Normal bir çocuk değildim, arkadaşlarımla iletişim sorunum vardı. Müzik benim hayatımı değiştirdi. Müzik sayesinde bambaşka biri oldum." dedi.

Genç şarkıcı Ece Mumay, Galaksi isimli şarkısının hit olmasından sonra "Ya bir sonraki şarkım hit olmazsa diye kaygı yaşıyorum, başarının ve şöhretin tadını çıkaramıyorum." diyerek yaşadığı kaygılarından da bahsetti.

Önce Vatan Gazetesi

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Ece MumayAleyna Tilkiyi Rakip Olarak GörmüyorumYaşar Şenyüz
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