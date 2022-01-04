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Ece Mumay, 2022’ye yeni şarkı ile girdi

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız…

04 Ocak 2022 Salı 17:03
7 Okunma
Ece Mumay, 2022’ye yeni şarkı ile girdi

HABER: AZİZ KARATAŞ

Başarlı sanatçı Ece Mumay yeni şarkısı 'Heba'yı 2022’nin ilk gününde müzikseverlerle buluşturarak yeni yıla yeni şarkısıyla girdi. 

'Galaksi' ve 'Peri' şarkılarıyla geçen iki yaz müzik listelerinde zirveye yerleşen Mumay, yeni şarkısı Heba’nın söz ve müziğine de imza attı. Başarlı sanatçı Ece Mumay yeni şarkısı 'Heba'yı 2022’nin ilk gününde müzikseverlerle buluşturarak yeni yıla yeni şarkısıyla girdi. 'Galaksi' ve 'Peri' şarkılarıyla geçen iki yaz müzik listelerinde zirveye yerleşen Mumay, yeni şarkısı Heba’nın söz ve müziğine de imza attı. Düzenlemesini Erhan Bayrak'ın yaptığı şarkının klibi ise Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde çekildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ece MumayHebaGalaksiPeri
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