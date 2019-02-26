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Ebru Sever ‘Sende kalmış’ dedi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Ebru Sever ‘Sende kalmış’ dedi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

26 Şubat 2019 Salı 11:40
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Ebru Sever ‘Sende kalmış’ dedi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bir çok besteci tarafından şiirleri bestelenen gecen yıl kaybettiğimiz Cemal Safi’nin ünlü şiiri Sende Kalmış’ı besteletip klip çeken Ebru Sever’e fonda Cemal Safi’nin kendi sesi eşlik ediyor.

Türk müziğinin buğulu sesi Ebru Sever son klibini 2018 Nisan ayında kaybettiğimiz ünlü şair Cemal Safi’nin Sende Kalmış adlı şiirine çekti. Bayram Şenpınar tarafından bestelenen eserin klip çekimlerinde oldukça heyecanlı görünen güzel şarkıcı ‘Bu çalışma beni çok heyecanlandırdı, klibimin fonununda Cemal Safi’nin kendi sesinin kulanılması fikri bana söylendiğinde gerçekten çok mutlu olmuştum, dedi. Selda Bağcan, İbrahim Erkal gibi bir çok ünlü sanatcıya vokalistlik yapan Ebru Sever şimdilerde oldukça iddialı olup kendi kanatları ile uçmaya çalışıyor.  MCM müzik tarafından çıkan tek şarkılık Sende Kalmış adlı single’ın klip çekimlerinde yönetmen koltuğuna Murat Civelek oturuyor. Klip tüm dijital platformlarda ve tv kanallarında dönmeye başladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ebru SeverCemal SafiSende Kalmış
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