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EBRU ŞALLI, UĞUR AKKUŞ DÜŞMAN ÇATLATTILAR

Boşandılar boşanıyorlar haberleri tüm medyada çalkalanırken, Ebru Şallı ve Uğur Akkuş mutluluk pozları verdi. Ayrılık haberlerinin bir dedikodudan ibaret olduğu bu fotoğraflar ile bir kez daha ortaya çıkmış oldu…

21 Mart 2022 Pazartesi 10:08
EBRU ŞALLI, UĞUR AKKUŞ DÜŞMAN ÇATLATTILAR

Uğur Akkuş kızı Aden Su’nun doğum gününü yakın dostlarının katılımı ile bir parti ile kutladı. Funloft’a yapılan doğum günü partisine Akkuş ve Şallı ailesi tüm bireyleri bir araya geldi. 9 yaşına giren Aden Su’nun doğum günü partisi palyaçolar, sihirbazlar, özel ahçılar sayesinde adeta bir karnaval havasında geçti. Doğum günü pastasını Ebru şallı, Uğur, Aden Su ve Emiralp birlikte kesti.

Doğum günü partisinde çekilen sevgi ve aşk dolu fotoğrafları, “adenimiz”,“hepinizi seviyorum”, “sevimli beybiler” etiketleri yapıştıran Ebru Şallı sosyal medya hesabından tek tek paylaştı. Bu fotoğraflar ile adeta düşman çatlatan Ebru Şallı Akkuş, dostlarına ise beş yıllık aşk tüm hızı ile sürüyor mesajı verdi…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ebru ŞallıUğur Akkuş
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