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Ebru Hristova, Berna Türkkan’ın gözbebeği oldu

Kıvanç Terzioğlu’nun haberi için tıklayınız…

09 Şubat 2021 Salı 17:35
4 Okunma
Ebru Hristova, Berna Türkkan’ın gözbebeği oldu

KIVANÇ TERZİOĞLU / İSTANBUL

Ebru Hristova 19.08.2001 Bulgaristan (Şumen) doğumlu  Bulgaristanda müzik okumuş 3. sınıftayken salon dansları gibi eğitimleri almış, hayali hep oyuncu olmakmış iyi bir eğitimle bunu başarabileceğini biliyormuş. Araştırmaları sonucu Türkiyenin yeni yüzler çıkaran tek ödüllü menajeri Berna Türkkan’ı bulur. 

Ona ulaşmak için çok çaba sarfeder ve ortalama 1 yıl sonra Berna Türkkan’dan randevu almayı başarır. Tüm heyecanıyla Türkiyeye gelip büyük hayranlık duyduğu Berna Türkkan’la yüzyüze görüşür ve Oyunculuk Akademisine kayıt yaptırır. Hayatının gerçek anlamda o gün başladığına inanır. Bulgaristan’a döndüğünde hayallerine ulaşmak için en doğru insan ile karşılaştığını anlatır, ailesini ikna eden Ebru, Annesi ve kız kardeşiyle birlikte evlerini satıp hemen Türkiyeye taşınır ve Berna Türkkan Casting Oyunculuk Akademisinde Oyunculuk Eğitimine başlar. 

Öylesine doğru bir karar vermiştir ki daha 1 aylık oyunculuk eğitimi ile menajerliğini de üstlenen Berna hocası Ebru’yu Ay Yapım’ın ‘’Alev Alev’’yeni dizisinde oyuncu olarak yer almasını sağlar. Berna Türkkan sayesinde hayallerini yavaş yavaş gerçekleştirmeye başlayan Ebru Hristova: “Berna hocamın bir lafı vardır "Oyunculuk aşktır. Siz, birine aşık olunca onu da kendinize aşık etmek zorundasınız…" Ben, buraya sadece ünlü olmak için gelmedim. Ben, buraya sizlerin sevgisini ve beğenisini kazanmak için geldim. Eminim ki Berna Türkkan gibi güçlü, karakterli, samimi ,koruyup kollayan ve melek kalpli bir insanla Oyuncu olarak sektörde ben de güzel bir yer edineceğim. Canım Berna hocama bana sunduğu desteklerinden dolayı kendisine ne kadar da teşekkür etsem azdır Sizi çok seviyorum Berna hocam" diyerek cümlelerini tamamlayan Ebru, Berna Türkkan’ın gözbebeği olmayı başarmış. Dolayısıyla, Ebru Hristova’yı ekranlarda güzel projelerde sık sık izleyeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru HristovaBerna TürkkanCasting Oyunculuk Akademisi
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