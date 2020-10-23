EBRU GÜNDEŞ'İN ŞARKISINI SÖYLEDİ

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

14 yaşında girdiği sınav sonucu Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda 2 yıl Türk halk müziği icra heyetinde görev yapan Pınar Kömürcüoğlu, sözü ve müziği Burçin Birben'e ait daha önce Ebru Gündeş'in seslendirdiği "Seni Seviyorum" adlı parçayı coverladı. Kemal Aslan Music Production etiketiyle piyasaya sürülen eserin aranjesini İshak Şık yaparken yönetmen koltuğunda ise Erkan Nas oturdu. Trabzon doğumlu olan Pınar’ın Mehmet Yiğit tarafından yapılan klipteki saçı ve makyajı çok beğenildi. Heyecanlı olduğu her halinden belli olan Kömürcüoğlu, "Ebru Gündeş'in seslendirdiği bir eseri icra etmek büyük onur" dedi.

Pınar Kömürcüoğlu kimdir?

17 Nisan 1991 Trabzon doğumlu olan Pınar Kömürcüoğlu, çok küçük yaşlardan beri müzik ile iç içedir. Ailesinin de desteği ile birçok ses yarışmasına katılarak 1’incilik ödülleri alan Kömürcüoğlu, 14 yaşında girdiği sınav sonucu Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda 2 yıl Türk halk müziği bölümü icra heyetinde görev yapmıştır. 17 yaşında profesyonel olarak festival ve büyük organizasyonlarda sahne almaya başlamıştır. Bu süreçte birçok ünlü ismin vokalliğini de yapan Pınar, bireysel çalışmalarına yer vermeye başlamıştır. Bir çocuk annesi olan Pınar Kömürcüoğlu, bestesi İnan Şahin’e ait olan ilk teklisi “Yüreğimi Susturdum”u Nisan 2020’de çıkarmıştır.

Pınar Kömürcüoğlu - Seni Seviyorum Youtube Link: https://youtu.be/LzOZkQZ3wYg

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