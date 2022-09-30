Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.171,56
ALTIN
994,71
DOLAR
18,54
STERLİN
20,57
EURO
18,13
DHMİ, havalimanlarındaki reklam alanlarını kiraya veriyor
DHMİ, havalimanlarındaki reklam alanlarını...
Ticaret Bakanlığı 175 Ticari Denetmen Yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 175 Ticari...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine ilişkin duyuru
2023 yılı İstanbul ili...
Fotoğraf çekim işi ihale edilecek
Fotoğraf çekim işi ihale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dünyada Bir İlk Kirpik Tasarım Pergeli

Vizon Kirpik'in genç ve başarılı marka kurucusu Kübra İnce dünyada bir ilk olan buluşunu büyük bir lansmanla tanıttı.

30 Eylül 2022 Cuma 14:30
Dünyada Bir İlk Kirpik Tasarım Pergeli

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünya güzellik sektöründe bir ilk olan Kirpik Tasarım Pergelini geliştiren ve bu icadını tüm dünyanın beğenisine sunan Kübra İnce, dünyada bir ilki gerçekleştirerek güzellik sektörüne adını bir kere daha duyurdu.

Yaptığı kirpik tasarımları, ünlü isimlere yaptığı sıradışı kirpikler ve ipek kirpik üzerine geliştirdiği onlarca projeler ve tüm Türkiye'ye verdiği mesleki eğitimlerle gündemde olan Kübra İnce dünyada bir ilki gerçekleştirip Altın Oran Kirpik Tasarım Pergeli buluşunu 2021 yılında dünyaya sunarak takdir topladı.

Tüm Türkiye'de verdiği workshop eğitimlerle yüzlerce kadına istihdam sağlayan ve meslek edindiren Vizon Kirpik eğitimlerini bir üst seviyeye taşıyan ve master ipek kirpik programını en yeni tekniklerle güncelleyerek üniversite onaylı sertifika sistemine geçiş yapan marka kurucusu Kübra İnce, yeterlilik sınavını başarıyla geçen herkesin meslek edindirme kapsamında franchising olmaya da hak kazanabileceiğini duyurdu.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 30.09.2022 14:45
Anahtar Kelimeler:
Vizon KirpikKübra İnce
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doçent Doktor Aydın Arslan'dan bir aşk şarkısı 
Doçent Doktor Aydın Arslan'dan bir aşk şarkısı 
Milyonluk  'Sosyal Medya' 
Milyonluk  'Sosyal Medya' 
Ünlü televizyoncu Ayşegül Ekinci kadınların hayatına dokunacak
Ünlü televizyoncu Ayşegül Ekinci kadınların hayatına dokunacak
Elin Zinaly, İstinye Park AVM'de Alışveriş yaptı
Elin Zinaly, İstinye Park AVM'de Alışveriş yaptı
ELİF GÜÇKIRAN FİLM SETİ ARASINDA DİYARBAKIR’DA KÜTÜPHANE KURDU
ELİF GÜÇKIRAN FİLM SETİ ARASINDA DİYARBAKIR’DA KÜTÜPHANE KURDU
Rumeys Yeni şarkısı ‘’İnatla Yükselirim’’ İle tüm dijital platformlarda!
Rumeys Yeni şarkısı ‘’İnatla Yükselirim’’ İle tüm dijital platformlarda!
ALIŞVERİŞ VE MODA GÜNLERİNDE ÖZEL TASARIMLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI
ALIŞVERİŞ VE MODA GÜNLERİNDE ÖZEL TASARIMLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI
YBY ETKİNLİK ALANINI SERDAR ORTAÇ ISITTI
YBY ETKİNLİK ALANINI SERDAR ORTAÇ ISITTI
Tanju Çolak’a Sevgi Seli
Tanju Çolak’a Sevgi Seli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول