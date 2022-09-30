Dünyada Bir İlk Kirpik Tasarım Pergeli

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünya güzellik sektöründe bir ilk olan Kirpik Tasarım Pergelini geliştiren ve bu icadını tüm dünyanın beğenisine sunan Kübra İnce, dünyada bir ilki gerçekleştirerek güzellik sektörüne adını bir kere daha duyurdu.

Yaptığı kirpik tasarımları, ünlü isimlere yaptığı sıradışı kirpikler ve ipek kirpik üzerine geliştirdiği onlarca projeler ve tüm Türkiye'ye verdiği mesleki eğitimlerle gündemde olan Kübra İnce dünyada bir ilki gerçekleştirip Altın Oran Kirpik Tasarım Pergeli buluşunu 2021 yılında dünyaya sunarak takdir topladı.

Tüm Türkiye'de verdiği workshop eğitimlerle yüzlerce kadına istihdam sağlayan ve meslek edindiren Vizon Kirpik eğitimlerini bir üst seviyeye taşıyan ve master ipek kirpik programını en yeni tekniklerle güncelleyerek üniversite onaylı sertifika sistemine geçiş yapan marka kurucusu Kübra İnce, yeterlilik sınavını başarıyla geçen herkesin meslek edindirme kapsamında franchising olmaya da hak kazanabileceiğini duyurdu.