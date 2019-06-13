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Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Antalya'ya Geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez ‘Regnum Live in Concert’ kapsamında Regnum Carya’ da olacak.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Antalya'ya Geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez ‘Regnum Live in Concert’ kapsamında Regnum Carya’ da olacak.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:09
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Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez Antalya'ya Geliyor

ANTALYA- Geçtiğimiz yıl başlayan ve birbirinden ünlü dünya starlarını ağırlayan Regnum Carya Live in Concert bu yıl müziği, oyunculuğu ve özel hayatıyla tüm dünyanın yakın takibinde olan Latin müziğin efsane ismi Jennifer Lopez yani nam-ı diğer JLO’yu ağırlıyor. Bu yıl ünlü baseball oyuncusu A-Rod’la evleneceklerini açıklayan Lopez’in evlilik öncesi çıktığı ‘It’s My Party’ turnesinin ön balayı adreslerinde Regnum Carya’ da yer alıyor.

Aralarında Andrea Bocelli, Rihanna, Pitbull gibi dünya starlarının yer aldığı sayısız düetlerinin yanı sıra tüm yıla damga vuran liste başı şarkılarıyla dünyada Latin müziğin rakipsiz ismi olan Jennifer Lopez, 6 Ağustos’ta Regnum Carya’nın görkemli sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Bu yılın yepyeni single’ı Medicine’ı ve aralarında On The Floor, Aint It Funny,Love Don’t Cost a Thing’in de yer aldığı tüm hit şarkılarını Regnum Carya sahnesinde seslendirecek.

HABER: Elif HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

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Dünyaca ünlü Yıldız Jennifer Lopez ‘Regnum Live In Concert’ Kapsamında Regnum Carya’ DaJennifer LopezAntalyaElif Hayvalı
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