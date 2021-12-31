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Dünyaca Ünlü Pop Yıldızı İNNA Yeniden Türkiye’de !

İNNA Pandeminin acısını Türkiye’de Çıkaracak!

31 Aralık 2021 Cuma 10:50
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Dünyaca Ünlü Pop Yıldızı İNNA Yeniden Türkiye’de !

DİNÇER KARACALAR

 

Türkiye’ye ve Türk insanına hayranlığını her fırsatta dile getiren dünyaca ünlü pop yıldızı İNNA, 2 Ocak PazargünüErciyesFest kapsamında Kayseri’de sahnede olacak!

Romanya asıllı dünya starı İNNA, yaptığı her çalışmayla Türkiye’de de ilgi odağı olmayı başardı.  Zaman zaman Türkiye’de sahne alan ve büyük konserler veren ünlü pop yıldızı ülkemizde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. İNNA yoğun talep üzerine yine Türkiye konserlerine start verdi ve yoğun konser maratonunun ilk ayağı 2 Ocak Pazar günü Kayseri’de gerçekleşecek olan ErciyesFest’te gerçekleşecek.

Dünyaca ünlü pop yıldızı İNNA, ErciyesFest’e özel sahne şovları hazırladığını, pandemi nedeniyle uzun süredir Türkiye’ye gelememenin acısını sahnede olağanüstü şovlarla acısını çıkaracağını belirterek; ‘Global bir pandemi nedeni ile zor günler geçirdik, sahnede olmayı ve Türkiye’yi çok özledim. Bu konserlerimize özel sahne şovları hazırladık ve uzun süre ayrı kalmanın acısını çıkaracağız.’ Diyerek oldukça iddialı bir konserin bizi beklediğini dile getirdi.

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Dünyaca Ünlü Pop Yıldızı İNNA Yeniden Türkiyede
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