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Düet şarkıya ikinci ödül

Coşkun Sabah müzik hayatında ilk düet şarkı çalışmasını Canan Çal ile “Gönlümün Kıymetlisi” adlı şarkıya yapmıştı. Düet şarkıları ile ikinci ödüllerini “Quality Ödül Töreni”nde alan ikili birlikte yeni çalışmalar yaptıklarını da açıkladılar. Coşkun Sabah, Canan Çal’a iddialı bir single albüm yapacağını söyledi. Ödül töreninde Coşkun Sabah ve Canan Çal sahnede ödüle layık görülen düet şarkıyı seslendirdiler. 

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:29
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Düet şarkıya ikinci ödül

Türk sanat müziğinin ud üstadı, besteci ve yorumcusu Coşkun Sabah adeta ödüllere doymuyor. Başarılı çalışmalarla dolu müzik hayatında ilk kez kendisine ait “Gönlümün Kıymetlisi” adlı şarkıyı, genç ve güzel sanatçı Canan Çal ile birlikte düet yaparak geçtiğimiz şubat ayında piyasaya çıkartan Coşkun Sabah, bu düet ile ikinci ödüllerini aldılar. Bu yıl 12.yılını kutlayan Quality of Magazine Dergisi’nin Baltalimanı Portex’te düzenlenen “Quality Ödül Töreni”nde “Yılın En iyi Düet Şarkısı” ödülünü alan Coşkun Sabah ve Canan Çal bu başarıları ile adeta mutluluktan uçuyorlar. Yaptığı ilk düet şarkı çalışmasının çok beğenilmesine ve ödüller almasına çok sevinen Coşkun Sabah “Bu şarkıyı Canan ile tamamladığımız zaman başarılı olacağını biliyorduk ve yanılmadık. Bizi yanıltmayan dinleyicilerimize ve bu ödülleri bize layık görenlere çok teşekkür ederim” dedi. Canan Çal ise kariyerine ünlü sanatçı ile devam etmekten mutlu olduğunu belirterek “Coşkun Sabah hocamla müzik çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Birlikte daha çok başarılar elde edeceğiz” dedi. Ödül aldıktan sonra bir açıklama yapan Coşkun Sabah, Canan Çal’a yakında bir single albüm hazırlığı içinde olduklarını söyledi. Single albümde Gökhan Tepe’nin yeni ve çok iddialı “Ne Tatlı Şarkı” adlı şarkısını seslendirecek. Canan Çal başarılı düet çalışmasından sonra tek şarkılık single albüm ile de müzik dünyasında iddiasını sürdürecek.  

Yaşar Şenyüz 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Coşkun SabahCanan ÇalGönlümün Kıymetlisi
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