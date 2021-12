DUBAİ’DE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Eski Fenerbahçe’li kadın basketbolcu Melisa Dicle Gökhan ‘32.Miss Model of the World’ yarışmasında Dubai’de Türkiye’yi temsil edecek. Dünyanın sayılı yarışmalarından biri olan ‘Miss Model of the World’ un genel sekreteri ve Türkiye Başkanı Barbaros Yüksel’de jüri üyesi olarak yer alacak.