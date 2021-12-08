DUBAİ’DE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

12 ocak gecesi Dubai fuar alanında düzenlenecek “32.Miss Model of the World “ , “Dünya Mankenler Kraliçesi Yarışması”nda ülkemizi İstanbul’lu model Melisa Dicle Gökhan temsil edecek.

Özyeğin Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 4.sınıf öğrencisi olan Melisa 7 sene Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımında profesyonel basketbol oynamış. Halen üniversitesinin kadın basketbol takım kaptanlığını da yapıyor. Aynı zamanda profesyonel mankenlikte yapan Melisa bir çok ünlü modacının defilelerinde podyumda yer almış. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi de alan 24 yaşındaki başarılı basketbolcu 2022 ocak ayı başında Dubai’de düzenlenecek mankenlik yarışmasında kraliçe olmak istiyor.1.86 cm boyunda olan Melisa Gökhan Dicle düzgün fiziği ve mükemmel İngilizcesi, İspanyolcası ve Fransızcası ile göz dolduruyor.

Dubai'de yapılıcak '32. Miss Model of the World'' yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan Melise Dicle Gökhan,ünlü modacı Sabiha Alakuşu'nun özel olarak hazırladığı osmanlı sultanlarının giydiiği milli kostümle podyuma çıkacak. Yarışmanın genel sekreteri ve Türkiye başkanı Barbaros Yüksel'de yarışmada jüri üyeliği yapıyor.

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Melisa Dicle Gökhan,yarışmada, ünlü modacı Sabiha Alakuşu ekibi ile birlikte 6 ayda hazırladığı el emeği göz nuru kostümünü giyecek. Yavuz Sultan Selim Han döneminde yaşamış Bihruze Begüm Sultan namı değer taçlı sultanın o dönem sık sık giydiği kostümler içinden derlenen kıyafeti ile Dubai’de podyuma çıkacak güzelimiz derece ile ülkemize dönmek istiyor.

Her yıl Çin’de düzenlenen yarışma pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamıyordu. Pandemi nedeniyle Çin Halk Cumhuriyetinin bu tip organizasyonları iptal etmesi nedeniyle yarışma organizatörleri Dünya Mankenler Kraliçesi yarışmasını pandemi süreci bitene kadar Dubai’ye yapacak.