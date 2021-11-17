Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,707.04
ALTIN
636.64
DOLAR
10.60
STERLİN
14.32
EURO
12.01
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Okan Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Okan Üniversitesi 39...
Bayrampaşa Millet Bahçesi için ihaleye çıkıldı
Bayrampaşa Millet Bahçesi için...
66 Akademik Personel Alınacak 
66 Akademik Personel Alınacak 
Yalova'da taksi plakaları tahsis edilecek
Yalova'da taksi plakaları tahsis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dubai’de Türk modacısının rüzgarı esti

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

17 Kasım 2021 Çarşamba 17:20
2 Okunma
Dubai’de Türk modacısının rüzgarı esti

Dubai Fashion Week’in Kapanış Defilesinde

Türk Modacısının Rüzgarı Esti

Haber: Yaşar Şenyüz

Dünyanın önemli, Ortadoğu'nun ise en önemli ve saygın moda organizasyonlarından sayılan “Dubai Fashion Week” yapıldı. Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat'ın düzenlediği organizasyon ilk kez bir Türk moda tasarımcısını konuk etti ve gelinlik modelleri ile beğeni kazanan modacı Pınar Bent, elli gelinlik ile Dubai Fashion Week’in kapanış defilesini yaptı. Dubai’nin yeni moda eğlence merkezi olan “Dubai Meydan”daki defileyi kraliyet ailesinden bazı isimlerde izlediler.

Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat'ın, “Dubai Fashion Week”te düzenlediği ve moda haftasının final defilesinde Pınar Bent' in 2022 gelinlik koleksiyonu podyuma çıktı. Enis Onat, Dubai Fashion Week organizasyon komitesine ülkemiz modasının tanıtımı için bir Türk tasarımcıya defile yapılması için öneri götürdüğünü ve gelinlik modelleriyle tanınan modacı Pınar Bent' in koleksiyonunun çok beğenilerek Dubai'ye davet edildiğini söyledi. Dubai'nin yeni moda ve eğlence merkezlerinden Dubai Meydan' da yapılan defilede ünlü modacı Pınar Bent, bu defile için hazırladığı 50 gelinlik modeli ile defilesini gerçekleştirdi.

Kraliyet ailesinden isimler de defileyi izlediler…

Oldukça ilgi gören “Dubai Fashion Week” Dubai kraliyet aile üyelerinin de ilgisini çekti. Moda haftasının açılış kurdelesini Fashiontv sahibi Michael Adam ile birlikte kesen kraliyet aile üyesi Şeyh Juma Bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum ve Şeyh Dr. Obaid Bin Suhail Al Maktoum ile Sr Yaqoob Al Ali ve Sameer Sultan’da defileyi izleyenler arasında yer aldılar. Özel modellerden oluşan transparan ve işlemeli gelinlikler ilgi ile izlenirken Dubai’li hanımlarda defileyi meraklı gözlerle izlediler.

Dubai Fashion Week haftası içinde düzenlenen “Miss Fashiontv” güzellik yarışmasındaki özel defilede de gelinlikleri sergilenen modacı Pınar Bent “Bu önemli moda haftasında bir Türk modacı olarak ülkemi temsil etmekten dolayı gururluyum. Gelinliklerin hepsi çok çok özel modeller, özel kasnaklarda yapılan işlemeler ve özel taşlarla hazırlandılar. Gelinliklerin en büyük özellikleri ise transparan gelinlikler olması” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dubai Fashion WeekFashionTVPınar BentGelinlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Külahıma Anlat’ motor diyor
‘Külahıma Anlat’ motor diyor
Kalamış’ta yeniden bir tatlı huzur alınacak!
Kalamış’ta yeniden bir tatlı huzur alınacak!
Onur’dan melankolik bir şarkı
Onur’dan melankolik bir şarkı
Uğur Atis, Ulusal Radyo’da her akşam konuklarını ağırlıyor
Uğur Atis, Ulusal Radyo’da her akşam konuklarını ağırlıyor
Albüm yapmak hayallerimden biri!
Albüm yapmak hayallerimden biri!
Serap Zincir’den yeni şarkı: Yara Bandı
Serap Zincir’den yeni şarkı: Yara Bandı
EMRE BERKÜN’DEN YOLCULUK 
EMRE BERKÜN’DEN YOLCULUK 
‘HOŞGELDİN CANIM’
‘HOŞGELDİN CANIM’
Yusuf Güney Duqqan’da performansıyla herkesi çoşturdu
Yusuf Güney Duqqan’da performansıyla herkesi çoşturdu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma