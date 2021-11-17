Dubai’de Türk modacısının rüzgarı esti

Dubai Fashion Week’in Kapanış Defilesinde

Türk Modacısının Rüzgarı Esti

Haber: Yaşar Şenyüz

Dünyanın önemli, Ortadoğu'nun ise en önemli ve saygın moda organizasyonlarından sayılan “Dubai Fashion Week” yapıldı. Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat'ın düzenlediği organizasyon ilk kez bir Türk moda tasarımcısını konuk etti ve gelinlik modelleri ile beğeni kazanan modacı Pınar Bent, elli gelinlik ile Dubai Fashion Week’in kapanış defilesini yaptı. Dubai’nin yeni moda eğlence merkezi olan “Dubai Meydan”daki defileyi kraliyet ailesinden bazı isimlerde izlediler.

Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat'ın, “Dubai Fashion Week”te düzenlediği ve moda haftasının final defilesinde Pınar Bent' in 2022 gelinlik koleksiyonu podyuma çıktı. Enis Onat, Dubai Fashion Week organizasyon komitesine ülkemiz modasının tanıtımı için bir Türk tasarımcıya defile yapılması için öneri götürdüğünü ve gelinlik modelleriyle tanınan modacı Pınar Bent' in koleksiyonunun çok beğenilerek Dubai'ye davet edildiğini söyledi. Dubai'nin yeni moda ve eğlence merkezlerinden Dubai Meydan' da yapılan defilede ünlü modacı Pınar Bent, bu defile için hazırladığı 50 gelinlik modeli ile defilesini gerçekleştirdi.

Kraliyet ailesinden isimler de defileyi izlediler…

Oldukça ilgi gören “Dubai Fashion Week” Dubai kraliyet aile üyelerinin de ilgisini çekti. Moda haftasının açılış kurdelesini Fashiontv sahibi Michael Adam ile birlikte kesen kraliyet aile üyesi Şeyh Juma Bin Maktoum Bin Juma Al Maktoum ve Şeyh Dr. Obaid Bin Suhail Al Maktoum ile Sr Yaqoob Al Ali ve Sameer Sultan’da defileyi izleyenler arasında yer aldılar. Özel modellerden oluşan transparan ve işlemeli gelinlikler ilgi ile izlenirken Dubai’li hanımlarda defileyi meraklı gözlerle izlediler.

Dubai Fashion Week haftası içinde düzenlenen “Miss Fashiontv” güzellik yarışmasındaki özel defilede de gelinlikleri sergilenen modacı Pınar Bent “Bu önemli moda haftasında bir Türk modacı olarak ülkemi temsil etmekten dolayı gururluyum. Gelinliklerin hepsi çok çok özel modeller, özel kasnaklarda yapılan işlemeler ve özel taşlarla hazırlandılar. Gelinliklerin en büyük özellikleri ise transparan gelinlikler olması” dedi.