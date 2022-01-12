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Dubai Çölünde Brezilya Güzeli ile Gelinlik Çekimi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

12 Ocak 2022 Çarşamba 17:02
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Dubai Çölünde Brezilya Güzeli ile Gelinlik Çekimi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Modacı Pınar Bent gelinlik modellerinin fotoğraf çekimlerini Dubai’de çölde yaptı. Geçtiğimiz günlerde Dubai Fashion Week’e katılarak gelinlik defilesi yapan Pınar Bent, gelinlik modelleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Dubai’deki çekimlerde Miss Fashion TV World güzellik yarışmasında kraliçe olarak taç giyen Brezilyalı güzel Paula Fernanda Assunção modellik yaptı…

Ülkemizde gelinlik dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan modacı Pınar Bent yeni gelinlik tasarımlarının tanıtımını geçtiğimiz günlerde Dubai’de düzenlenen Dubai Fashion Week’e davet edilerek düzenlediği defile ile yapmıştı. Ünlü ve güzel modacı yeni modellerin katalog çekimleri için mekan olarak Dubai’de çölü tercih etti. Uçsuz bucaksız çöllerde çekimleri yapılan gelinliklerin modelliklerini ise Dubai’de moda haftası içinde düzenlenen Miss Fashion TV World güzellik yarışmasında taç giyen güzeller yaptılar. Çekimlerde Miss Fashion TV World kraliçesi olarak taç giyen Brezilyalı güzel Paula Fernanda Assunçao’da vardı. Ülkesi Brezilya’da en iyi güzellik influencer’ı olarak tanınan Paula Fernanda Assunção, transparan gelinlikler ile poz verdi. Çekimler sırasında modeller ile yakından ilgilenen Pınar Bent, “Gelinlikler için çölde katalog çekimi yapma fikri çok değişik geldi. Kapalı bir mekan yerine, kışın ortasında çölde sıcak bir ortamda çekim yapmak herkes için çok keyifli oldu” dedi. Pınar Bent’in 2022 gelinlik modellerinde transparan gelinlikler dikkat çekiyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
DubaiGelinlikPınar Bent
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