Duayen magazincilerin Kıyıköy kaçamağı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

TV 8.5 ta her hafta pazar günü saat 10:00‘da Balık Dedektifi adlı kültürel, turizm ve belgesel tadında bir programla ekranlara gelen eski magazin gazetecisi Derya Yolyapan‘ eski magazinci arkadaşlarını Kıyıköy’e davet ederek misafir etti.

Magazin camiasının yaşayan efsanelerinin kendi aralarında bir biri ile iletişime geçtikleri sosyal medya hesaplarından haberleşerek Kıyıköy Mercan restaurantta buluşan gazeteciler, Balık dedektifi Derya Yolyapan’ın tuttuğu balıkları yiyererek gecenin ilerleyen saatlerine kadar anılarını yad ettiler. Geceyi Ayayorgi Bungalov evlerinde geçiren grup sabah kahvaltısını yaptıktan sonra en kısa zaman da daha kalabalık olarak tekrar buluşmayı dileyerek evlerine geri döndüler.