DORİTOS LATİN AMERİKA ATEŞİ KASIP KAVURDU

Haber : Dinçer Karacalar

Eğlenceli partileriyle bilinen Doritos, Hot Battle kampanyası sonunda seçilen yeni lezzeti Hot Salsa’nın raflarda kalıcı olarak yer almasını Zorlu Morini’de ünlü isimlerin katıldığı eğlenceli bir parti ile kutladı. Latin Amerika konsepti ile düzenlenen ve renkli görüntülere sahne olan parti, sanat ve eğlence dünyasından Bestemsu Özdemir, Şeyma Subaşı, Hazal Filiz Küçükköse, Itır Esen, Engin Öztürk, Enes Batur, Oğulcan Engin gibi popüler isimleri bir araya getirdi. Keyifli parti gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.