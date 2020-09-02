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Donör olmaya gönüllüyüm

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

02 Eylül 2020 Çarşamba 16:29
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Donör olmaya gönüllüyüm

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

AİLECE COVİT 19 VİRÜSÜNE YAKALANAN ŞARKICI SEVCAN CELBİŞER

  

Geçtiğimiz dönem Ossi Müzik bünyesinde çıkartığı albümle dikkatleri üzerine çeken Bursa’lı güzel şarkıcı Sevcan Cebişer ailesi ile birlikte corona virüsüne yakalandı. 

Bundan bir ay kadar önce her türlü önlemi alarak eşi ve kızı birlikte İzmir Çeşme’de tatile giden güzel sanatcı 10 gün önce kötüleşince Covit 19 şüphesi ile kontrol için hastaneye gitti, kendisine sizde allerjik ahstım var denilerek geri gönderilince tatili yarıda kesip ailece Bursa’ya geri dönerken doğruca hastaneye giderek tekrar test yaptırdılar.

Covit testi pozitif çıkan aile evde karantinaya alınıp tedavi ediliyorlar. Geçmiş olsun demek için arayıp konuştuğumuz Sevcan hanım “Bir astım hastası olarak en kötüsünü yaşayacağımı düşündüm ama şükürler olsun ki kurtuldum ve siz de kurtulabilirsiniz” Bu hastalığı yenebilmenin en etken yolu moral ve motive.. Koruduğum sosyal mesafe ve maske sayesinde kimseye bu vürüsü  bulaştırmadım  “Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için, eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri sağladığını düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya hazırım. Dedi… 

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Anahtar Kelimeler:
Sevcan CebişerCovid19
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