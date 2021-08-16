Almina Besra BABAR

İSTANBUL

Türkiye’nin en büyük aşiretlerinden olan Burukan aşiretinin lideri iş insanı Necip Kartal ve Van eski senatörü merhum Fevzi Kartal’ın torunu Sena Kartal ile Van’ın iş insanlarından Mehmet Çakmakçı’nın oğlu Yıldırım Beyazıt Çakmakçı’nın düğününde dolarlar havada uçuştu, davetliler takı takma yarışına girdi.

Kartal’da bulunan Elite World Asia Otel’de gerçekleşen düğün merasimine iş,siyaset ve sanat dünyasından birçok davetli katıldı. Şarkıcı Ferman Toprak’ın sahne aldığı düğünde gelin damadın piste çıkmasıyla dolarlar havada uçuştu. 1-5 ve 10 dolarlar müzisyenler tarafından torbalara dolduruldu.Gecede gelin ve damada takı takmak isteyen davetliler uzun kuyruk oluşturdu. Gelinin boynu ve kolları takılarla dolduğu için diğer takılar 3 ayrı torbaya konuldu.