Doğuş: Best Of albümü planlıyorum

DİNÇER KARACALAR

Doğuş, yeni yılda Kıbrıs'ta Colony Hotelde sahneye çıktı. Azeri eşi Xosqedem Hidayetqizi ile çocukları Arda ve Arın da ünlü şarkıcıyı yalnız bırakmadı.

Doğuş, "Biz böyle önemli günlerde hep ailecek oluruz. Yeni yıl inşallah geçtiğimiz yıldan daha hayırlı bir yıl olur" dedi.

Basın mensuplarının “Yeni bir projeniz var mı?” sorusuna ünlü şarkıcı, “Evet, yakın zamanda Best Of albümü çıkartmayı planlıyorum. Çalışmalara başladık. Birçok sanatçı ile görüşme halindeyiz” cevabını verdi.

"UZUN SÜREDİR HAYALİMDİ"

Yardımseverliliği ile bilinen Xosqedem Hidayetqizi, Afrika’da başlattığı akıllı köy projesi hakkında, "Orada kuyular kazılacak. Enerji, elektrik, yollar yapmak uzun süredir hayalimdi. Kendi ülkemde de 12 yıldır bu tür projeler ile uğraşıyorum" şeklinde konuştu.