DOĞUM GÜNÜNÜ HAYRANLARIYLA ŞARKI SÖYLEYEREK KUTLADI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Program öncesinde basın mensupları ünlü sanatçı Tuğba Özay’ın yeni yaşını kutlarken Tuğba Özay program öncesi yaptığı kısa açıklamada “Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Yeni yaşımı sahnede misafirlerimizle birlikte kutlamanın verdiği bir heyecan bu. Bu gece için İstanbul’un dışından bir çok dostum ve arkadaşımla birlikte hayranlarımda benimle birlikte yeni yaşımı kutlamak ve beni desteklemek için Kuba Dragos’a gelmişler. Ve bunların hiç birisinden haberdar değildim. Sahneye çıkmama az bir zaman kala bunları öğrenince heyecanım daha da arttı. Dedi…