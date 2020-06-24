Doğum günü paylaşımına yarım milyon beğeni geldi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Baharında Anne-baba olmak için gün sayan ekranların sevilen çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu mutlulukları gözlerinden okunuyor.

Baharında Anne-baba olmak için gün sayan ekranların sevilen çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu mutlulukları gözlerinden okunuyor.

Baharında Anne-baba olmak için gün sayan ekranların sevilen çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu mutlulukları gözlerinden okunuyor.