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Doğum günü paylaşımına yarım milyon beğeni geldi

24 Haziran 2020 Çarşamba 16:07
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Doğum günü paylaşımına yarım milyon beğeni geldi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Geçtiğimiz gün 45 yaşına giren Kenan İmirzalioğlu’nun bebek bekleyen eşi Sinem Kobal sayfasında paylaştığı doğum günü mesajına gelen beğeniler yarım milyonu aştı. Fotoğrafın altına ‘İyi ki doğdun sevgilim’ notu iliştiren Kobal’ın bu paylaşımına hayranlarından binlerce enerji dolu mesajlar geldi…

Baharında Anne-baba olmak için gün sayan ekranların sevilen çifti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu mutlulukları gözlerinden okunuyor.

2016 Baharında Cunda adasında dostlarının katılımı ile evlenen ekranların iki başarılı oyuncusu genç çift, pandemi dolayısı ile karantina hayatından bunalarak geçtiğimiz günlerde gözlerden uzak bir tatil geçirmek için marmaristeki bir hotele yerleştiler. Bebek telaşı yaşayan Kobal ve İmirzalioğlu yeni projeler için de enerji topluyorlar…

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğum Günü PaylaşımıSinem KobalKenan Imirzalıoğlu
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