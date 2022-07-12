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Doğukan Manço'ya nazar değdi!

12 Temmuz 2022 Salı 10:25
Doğukan Manço'ya nazar değdi!

HABER: AZİZ KARATAŞ 

Usta sanatçı Barış Manço'nun büyük oğlu, DJ ve prodüktör Doğukan Manço, yeni projesi 'Ben Adam Olmam’ın yayınlanmasının hemen ardından hasta oldu.

Ateşi 38.8’e kadar çıkan Doğukan Manço, üzücü haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle şu notu düşerek paylaştı: "Bayram tüm işlerimiz iptal, üzgünüm. Yeni klibimiz çıktı ama nazar ile birlikte.”

Şarkının hazırlık sürecinde de birçok aksaklıkla karşılaştığını belirten 41 yaşındaki müzisyen, hasta olmasına şaşırmadığını ve kendisine nazar değdiğini söyledi.

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Doğukan Mançoya Nazar Değdi
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