DOĞAL YAŞAM FESTİVALİ MÜZİK DÜNYASINA CAN SUYU OLACAK…

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

En doğal festival, 'Doğal Yaşam Festivali', Kemerburgaz Kent Ormanı'nda 3-4-5 Haziran'da yapılacak. Festivalin ikinci günü 4 haziran Cuma günü Suat Suna sahne alacak. Normalleşme adımlarının atıldığı bu günlerde Müzik dünyası da normalleşme yolunda ilk adımı Suat Suna ile atmış olacak…

Pandemi dönemindeki sosyalleşme ihtiyaçlarımızın getirdiği bir proje. Yeni bir dünya düzenine geçtiğimiz bu süreçte nefes alabileceğimiz bir yer ararken Yeni Bir Yaşam Projesi ortaya çıktı. Varoluşun merkezi doğada, açık havada; temel ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz bir sosyal dünyanın hayali yaşanacak. Göktürk’te Kemerburgaz Kent Ormanı’nın içinde 3 gün boyunca; yetişkinden çocuğa; birçok kişiye hitap eden dolu bir program akışı oluşturuldu.. Alanında uzman kişilerden; sağlık, beslenme, enerji, wellness konularında seminerler dinlerken; yoga, mandala ve iyi yaşamın bir parçası olan birçok atölyeler, Çocuklar içinde birbirinden farklı eğitici ve öğretici atölyeler gerçekleşecek. Tüm bunlar olurken; son tüketici ile üretici bu festivalde buluşuyor. Doğal ve organik içerikli birçok marka, Doğal Yaşam Festivali’nde hazır olacak… Festivalin en önemli anları ise müzik dünyasının da normalleşme adımlarının atıldığı dakikalar olacak… Suat Suna ve arkadaşları 4 Haziran Cuma günü saat 18.30’da sahnede alacak. Müzik dünyası aylar süren suskunluğunu Doğal Yaşam Festivalinde bozmuş olacak… Normalleşme adımlarının atıldığı bu günlerde Müzik Dünyası Suat Suna ile ilk adımı atacak… Bir gün sonra cumartesi saat 18.30 da Mary Jane sahnede hayranları ile buluşacak. YBY Etkinlik Alanında yapılacak Doğal Yaşam festivali konserleri pandemi sırasında müzik sektörüne adeta Can Suyu Olacak…