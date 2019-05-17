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DOĞA RUTKAY'DAN MÜZİK PİYASASINA YEŞİL IŞIK

Başarılı oyuncu Doğa Rutkay, ikiz bebek sahibi olduktan sonra ilk röportajını Göktürk dergisinden müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’na verdi. Röportajda Doğa Rutkay ‘’Yeniden çocuk sahibi olmayı arzu ederdim.’’ dedi. 

DOĞA RUTKAY'DAN MÜZİK PİYASASINA YEŞİL IŞIK

Başarılı oyuncu Doğa Rutkay, ikiz bebek sahibi olduktan sonra ilk röportajını Göktürk dergisinden müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’na verdi. Röportajda Doğa Rutkay ‘’Yeniden çocuk sahibi olmayı arzu ederdim.’’ dedi. 

17 Mayıs 2019 Cuma 10:34
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DOĞA RUTKAY'DAN MÜZİK PİYASASINA YEŞİL IŞIK

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

  

‘’Tek bedende iki kafam varmış gibi yaşıyorum.’’

Müzik magazin yazarı Hakan Kanburoğlu’nun sorularını yanıtlayan Doğa Rutkay ikizlere sahip olmayı, ‘’Artık tek bedende iki kafam varmış gibi yaşıyorum. 2 çocuk olunca bazen şaşkına dönüyorum.’’ cümleleriyle anlattı. 

‘’Eşim 3. Elim, diğer bacaklarım’’

Eşinin iyi bir baba olduğunu belirten Doğa Rutkay, ‘’Eşim 3. Elimdi, diğer bacaklarım ve ayaklarımdı, hala da öyle. İşin içinden çıkamayacağımı düşündüğüm her anda sakin tavrı için bir ömür kendisine minnettar olacağım. O olmasaydı hiçbir an olmazdı.‘’ cümlelerini kullandı.

‘’Bebeklerimi tabletle değil, kuklalarla kitaplarla büyütüyorum’’

Bebeklerini büyütürken teknolojiden faydalanmadığını dile getiren Doğa Rutkay Kamal, ‘’Sadece kuklalarla kitaplarla masallarla ve bol bol müzikle büyütüyorum onları. Hayat boyu teknoloji onların olacak zaten tepe tepe kullansınlar.’’ İfadelerini kullandı.

‘’Yeniden çocuk sahibi olmayı isterdim’’

Bir çocuk sahibi daha olmayı düşünüyor musunuz? sorusuna Rutkay, ‘’Şayet yaşım 40 olmasaydı inanın yeniden çocuk sahibi olmayı çok arzu ederdim.’’ yanıtını verdi. 

‘’Dedeleri en büyük rol modelleri olacak’’

Çocuklarınızın hangi mesleği yapmasını istiyorsunuz sorusuna verdiği cevapta Doğa Rutkay Kamal, ‘’Babaları iyi bir gazeteci, anneleri mesleğini canı gönülden seven bir sanatçı. Dedeleri ise en büyük rol modelleri olacak. Neyi seçerlerse sonuna kadar arkalarındayız.’’ cümlelerini belirtti. 

‘’Müzik projesi düşünüyorum.’’

Oyuncuların şarkıcılık yapmasıyla ilgili de konuşan Doğa Rutkay Kamal, ‘’Bir oyuncu şarkı da söyleyebilmeli, dans da edebilmeli, şaşırmamak lazım. Böyle teklifler ben de alıyorum, şarkı söylemeyi seviyorum, ilerleyen zamanlarda bir proje düşünüyorum.’’ Cümlelerini kullandı. 

Kitabı çıkacak

Doğumdan sonra kitap yazdığını da belirten Doğa Rutkay, ‘’Güncel projem Eylül ayında çıkacak olan ‘’Anayım Ben Ana’’ adlı kitabım. Okuyucuların beğeneceğini düşünüyorum.’’ İfadelerini kullandı. 

Röportajın tamamı için link

https://www.gokturkdergisi.com/gokturk/doga-rutkay-ile-gokturk-dergisi-okurlarina-ozel-roportaj-h2164.html

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Anahtar Kelimeler:
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