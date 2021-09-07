DJ Tolga Özgüdür Yeni Projesiyle Zirveye Konacak

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Gece hayatında uzun yıllardır mekân müzik direktörlüğü yapan ve en önemli partilerde yer alan Tolga Özgüdür profesyonel müzik hayatında zirveye konacak çalışmalar için hazırlıklarını tamamladı.

Şimdiye kadar pek çok farklı tarz deneyen ve bunların hepsinde başarılı şarkılara imza atan Dj Tolga Özgüdür önümüzdeki süreçte iddialı çalışmalarıyla farkını ortaya koyacak. R&B ve hiphop ağırlıklı şarkılarla şimdiye kadar sahne aldığı tüm mekânlarda konuklarına eşsiz bir eğlence sundu.

Eğlence sektöründeki başarısını farklı tarzlarda da sürdürmeye odaklanan başarılı DJ bilhassa yeniden yaptığı r&b prodüksiyonlarıyla sükse yaratmayı başardı. Ayrıca yabancı hiphop parçaları ve bunların birbirleriyle olan mash-upları ile sound kalitesini üst noktalara taşıyabiliyor.

DJ Tolga Özgüdür, ‘’Daha cool bir sahne performansı arayanlar için özellikle hiphop ile harmanladığım yeni soundlarla parçalar hazırlıyorum. Dolayısıyla eğlence mekânlarında müşteri portföyünün tümüne hitap edebiliyorum.’’ Açıklamasını yaptı.

İstanbul’da sahne aldığı mekanlardaki performansı büyük beğeni kazanan Dj Tolga Özgüdür Türkiye'nin dört bir noktasında sahne alarak dinleyicileri memnun etmeye devam ediyor.

Yeni projeleriyle alakalı açıklama yapan DJ Tolga Özgüdür, ‘’Sürpriz isimlerle çalışıyoruz. İpucu vermeyeceğim ama yakında bombaları patlatacağım. Efsane parçaları ara vermeden dinleyicilerle buluşturmak için heyecanlanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Dj Tolga Özgüdür kendisine has tarzı ve müziğe olan bağlılığıyla konserlerin aranan isimleri arasında yer alıyor. Üstelik denediği yeni soundlar ve çıkaracağı yeni single çalışmaları ve düetlerle bambaşka bir müzikal yapıyla müzik kitlesini genişletecek.