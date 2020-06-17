DJ KERİM BÜYÜK PANDEMİ STRESİNİ AZALTACAK

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Ünlü DJ Kerim Büyük, pandemi sürecinin insanlar üzerindeki etkisini azaltmak ve sevenlerini mutlu etmek için çıkardığı yeni single’ı Strange World ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Parçada kullandığı doğu esintilerinin kendisini R&B ve HipHop’tan asla uzaklaştırmadığını açıklayan Büyük, müziğin her türünün insanları mutlu etmek ve rahatlatmak amacını taşıması gerektiğine inandığını belirtti. Normalleşme süreci ile kabinlere dönmeyi sabırsızlıkla bekleyen ünlü DJ, sevenlerine yeni eserinin bir öncekini aratmayacağı sinyallerini de vermekten çekinmedi.