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DJ KERİM BÜYÜK: FENOMEN DJLERİN SONU HÜSRAN 

Son günlerde adından sıkça söz ettiren DJ Kerim Büyük Salı Partileri konseptiyle Ortaköy’deki Blackk adlı gece kulübünde sahne almaya devam ediyor.

24 Şubat 2020 Pazartesi 17:50
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DJ KERİM BÜYÜK: FENOMEN DJLERİN SONU HÜSRAN 

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Vazgeçilmez partilere imza atan Kerim Büyük, eğlenceseverlerden tam not alarak beğeni topladı. Sıra dışı tarzı ve dövmeleriyle de dikkat çeken Kerim Büyük, playlistinde Future-Life İs Good, Lil Nas X - Old Town Road, Saweetie - My Type, Tyga Ayy Macerana gibi şarkılara yer veriyor.  ‘Sosyal medya fenomenlerinin DJ olması hakkında ne düşünüyorsun?’ sorusuna Kerim Büyük, ‘’Başarılı olmalarını dilerim ama sonu hüsran oluyor. Bence herkes bildiği işi yapsın. Daha doğru olur. ‘’ yanıtını verdi.

Önce Vatan Gazetesi

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